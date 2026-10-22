Lluís Puig (Junts) se sigue declarando independentista y avisa: "Nada empieza y termina hoy"

El diputado de Junts y exconseller Lluís Puig, interviene en el Parlament de Catalunya, a 22 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Rull ha recibido al exconseller de Cultura de la Generalitat y diputado de Junts Lluís Puig en la Cámara cat - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exconseller y diputado de Junts en el Parlament Lluís Puig ha manifestado sigue siendo convencidamente independentista y ha avisado: "Nada empieza y nada termina hoy, sino que sigue, con una fuerza hecha de todo el mundo y también pese a todo el mundo, hasta conseguirlo".

Han sido sus primeras palabras desde el atril del hemiciclo tras su regreso a Catalunya después de 9 años del 1-O, que han sido aplaudidas por los diputados de Junts, ERC, Comuns, CUP y AC, y también por el conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, y todos ellos se han levantado a aplaudirle.

Los diputados de PSC-Units y PP se han quedado sentados en sus escaños y no han aplaudido, mientras que los de Vox han entrado en el pleno una vez Puig ha terminado su discurso.

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