Lluís Puig (Junts) vuelve este miércoles a Catalunya y asistirá el jueves al pleno del Parlament

Archivo - El exconseller de Cultura de la Generalitat, Lluís Puig, atiende a los medios durante la presentación del Centenari del Fets de Prats de Molló y de la Fundació Casa Francesc Macià, a 21 de marzo de 2026, en Prats de Molló (Francia). Los hechos d- Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

BARCELONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exconseller de Cultura de la Generalitat Lluís Puig (Junts) regresará este miércoles a Catalunya tras haber vivido 9 años fuera de España por el 1-O y asistirá el jueves al pleno del Parlament, según fuentes consultadas por Europa Press.

Lo hará hará después de que el juez Pablo Llarena levantara de manera definitiva la orden de detención contra él; el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, y el también exconseller y eurodiputado electo de Junts Toni Comín.

IRÁ A TERRASSA

Se prevé que lo primero que haga Puig este miércoles sea ir a su ciudad Terrassa (Barcelona) para asistir a un acto frente al ayuntamiento, y el jueves quiere acudir al Parlament, que desde este martes y hasta el jueves celebra un pleno.

Puig es diputado en el Parlament y ahora ya podrá acudir presencialmente a los plenos, en lugar de ejercer el voto de forma delegada.

YA HA ESTADO EN CATALUNYA

Pese a su regreso, el exconseller reveló recientemente que ha estado en Catalunya en varias ocasiones durante los 9 años en los que ha vivido fuera de España tras el 1-O, asegurando que había pisado "tierras del Ripollès, la Garrotxa y el Empordà, pero de forma discreta".

Puig volverá así a Catalunya antes que Comín, que lo hará el jueves cuando viajará hasta Madrid para acatar la Constitución para poder ser eurodiputado y el domingo hará una excursión a pie, y Puigdemont, que se prevé que lo haga después de las elecciones generales del 29 de noviembre.