'El Lobo' lamenta que el fin de ETA es un objetivo secundario para políticos e inteligencia

Prefiere "morir de hambre" antes que utilizar sus dosieres como Villarejo

Mikel Lejarza 'El Lobo', el agente que desmanteló la cúpula de ETA en 1975, ha lamentado este martes que el final de la banda terrorista se ha convertido en un objetivo secundario tanto para la política como para la inteligencia, y avisa de que no todo depende de haber cesado la violencia.

En una entrevista de Europa Press al publicar sus memorias junto al periodista Fernando Rueda ('Yo confieso', Roca Editorial), ha dicho que ya no se está persiguiendo a ETA, y que en el servicio de inteligencia "no se tenía que haber desmantelado todo el área de terrorismo etarra; se tenía que haber dejado algo" --en vez de limitarse a mantener informadores--, aunque comprende que se vuelquen ahora contra el yihadismo.

Sí ha considerado que ETA está liquidada y sin financiación: "Otra cosa es que podría volver a empezar a tenerla, pero creo que ahora mismo ya es una liquidación".

Aun así, afirma que los políticos se han relajado desde que ETA anunció el final de la violencia, e infravaloran que pueda haber odio social y la 'kale borroka': "No tenemos políticos; tenemos aficionadillos".

Al preguntársele por el ambiente político más propicio para que ETA entregue las armas, ahora que hay elecciones generales, ha contestado: "Si gobierna de nuevo el PSOE con los independentistas etcétera, se lo va a dar todo. Si hay un gobierno conservador 100% y se unen los conservadores y el PNV queda aislado, yo tengo mis temores de que volvamos a las andadas".

Lejarza comprende que haya acercamiento de presos, y ve fácil que ETA entregue "las cuatro armas" que les quedan, pero pide que reconozcan todos los atentados: asegura que mataron a más de 1.200 personas, no las 800 que constan.

Pero ve muy difícil ese reconocimiento, porque "los principales se juramentaron entre ellos para no hablar nunca. Es más, al juramentarse, entre ellos se hicieron la promesa de que a quien hablara le callarían la boca para siempre".

Además, cree que la inteligencia ha tenido aciertos pero también errores, entre los que destaca rechazar la petición de Lejarza tras desmantelar a la cúpula de ETA de 1975: volver a infiltrarse con otro físico e identidad hasta ser el líder, porque sólo quedaba la parte política de ETA: "En la parte política estaba 'Pertur' y estaba la cosa clara: habría acabado inmediatamente".

Entre los aciertos de la inteligencia, destaca que en el fin de ETA influyó la tecnología: además del control policial del Estado, el CNI sacó grandes resultados de un dron militar prestado por Estados Unidos.

Y al preguntársele por la posibilidad de que Arnaldo Otegi (EH Bildu) sea lehendakari algún día y si eso propiciaría el fin de ETA, responde: "Él solo no es quién para propiciar".

Lejarza concluye que aún queda lugar para el terrorismo, porque España vive tiempos convulsos --"Tenemos el problema de Catalunya, tenemos el problema de cincuenta mil políticos que están verdes", ejemplifica-- y cree que España puede romperse.

"Tenemos fuerzas externas que están intentando continuamente romper España, porque estamos en la puerta de Europa" e intentan que gobierne en España alguien que facilite esa ruptura.

"Aquí ya entramos en un juego político-financiero-económico grande. Un tema muy serio. Hay dos potencias económicas mundiales fuertes, dos lobbies grandes", ha dicho.

Añade que "un lobby quiere hacer ciertas cosas buenas para Europa y el otro lobby lo que quiere es que Europa se desmembre totalmente. En estos momentos, el lobby que está intentado desmembrar parece que es el que está avanzando más", y es económico y de poder --mientras que otros como el club Bilderberg han quedado atrás--.

DOSIERES Y SEGURIDAD PROPIA

También valora el caso del excomisario en prisión José Manuel Villarejo para afirmar que "hacer un chantaje a tu país, por el cual te has dejado la piel y te has jugado la vida continuamente, eso entra en el mundo de la delincuencia".

Comprende que alguien que ha manejado información confidencial guarde dosieres por si algún día le sirven para su seguridad: "Algo siempre se guarda", pero lo contrasta con Villarejo.

"Hay una diferencia abismal, porque es una venta de dosieres, es chantaje. No se me ha ocurrido en mi vida ni se me ocurriría. Prefiero morirme de hambre a tener que hacer un chantaje al Estado o a mi servicio o a etcétera".

"PERIODISTAS POLITIZADOS"

Sobre cómo ve el periodismo en España, cree que hay periodistas de investigación muy buenos, "pero hay mucho periodista politizado y hay mucha manipulación, y no es bueno para el país", pero cree que es un problema que va más allá de España.

Y en cuanto a si hay infiltrados también en el sector periodístico, contesta: "Claro, sí, también", y añade que el periodismo y la inteligencia se parecen pero tienen vías diferentes: informar a la gente o proteger al país sin difundir la información.