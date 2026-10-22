López (CC.OO. Catalunya) ve superada la etapa de la negociación: "Entramos en la de la confrontación"

La secretaria general de CC.OO. De Catalunya, Belén López - EUROPA PRESS

BARCELONA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CC.OO. de Catalunya, Belén López, está convencida de que la huelga general del 11N en favor de la vivienda será un éxito y ve superada la etapa de negociación: "Ahora entramos en la de la confrontación".

"Es una huelga a la ofensiva, vamos a conquistar derechos", ha dicho en un encuentro con periodistas, dos días después de que UGT de Catalunya y CC.OO de Catalunya registraran en el Departament de Trabajo de la Generalitat la huelga del 11N en Catalunya, con la presencia del Sindicat de Llogateres, después de que este lunes lo hicieran los sindicatos confederales en Madrid.

Hacía 14 años que no se convocaba una huelga de este tipo y, según CO.OO., la situación actual es muy diferente y es resultado de un proceso que se ha ido gestando hasta llegar a un problema de vivienda que apela al sindicalismo.

Considera la plataforma sindical que, a pesar de no estar vinculada directamente con el mundo de la empresa, la crisis habitacional sí que está relacionada con debates laborales como el de los salarios, la especulación y el reparto de la riqueza.

"Es una intersección de reivindicaciones que son vasos comunicantes", ha dicho López, que exige intervenir el mercado de la vivienda y que, tras las elecciones del 29N, se hagan políticas de vivienda y ha avisado de que si no se dan respuestas, habrá nuevas movilizaciones.

CON APOYO DE ENTIDADES

López ha precisado que el 11N son los sindicatos los que organizarán el paro en los centros de trabajo y los piquetes, a través de asambleas territoriales y online, buscando apoyos de entidades, aunque ha asegurado que el Sindicat de Llogateres están invitado a participar al tratarse de una "huelga transversal".

CC.OO, cuyos afiliados están "muy movilizados", enfoca el paro con tres objetivos: aprobar los decretos de vivienda en la Diputación Permanente, que las patronales se sienten a negociar el acuerdo interprofesional de Catalunya y situar la agenda social del sindicalismo de clase.

Aunque la situación de empleo ha ido mejorando durante la última década "la gente no llega a fin de mes, lo cual significa que hay un problema grave de reparto de la riqueza, el problema no son los inmigrantes, como dice la derecha y la extrema derecha", de ahí que López defienda el sentido de la huelga general.

BALANCE DEL GOBIERNO

López hace una valoración positiva de las conquistas en el mundo trabajo de la primera legislatura de Pedro Sánchez, pero considera que quedan dos grandes pilares para dar un salto cualitativo, la apuesta por las energías renovables, cuyas bases considera que ya se han sentado, y una serie de leyes que no se ha impulsado por el rechazo de la oposición en el Congreso.

Entre estas ha citado las leyes de prevención riesgos laborales, la modificación del sistema de los despidos, el estatuto del becario, el registro horario o la reducción de jornada.