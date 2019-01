Lorena Roldán (Cs) pide a Pedro Sánchez poner las urnas ante el intento de "sublevación" que ve en Quim Torra

Publicado 03/01/2019 14:01:17 CET

Replica a Vox que negociar con la violencia de género "no es una opción"

BARCELONA, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Cs en el Parlament Lorena Roldán ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, actuar ante mensajes como el de fin de año del presidente de la Generalitat, Quim Torra, y poner las urnas si no aplica el 155: "No puede ser que el señor Torra llame a la sublevación y que Sánchez se calle, simplemente para no enfadar a Torra".

En rueda de prensa este jueves, ha acusado a Sánchez de ser socio preferente de los soberanistas: "Está dispuesto a abandonar a los constitucionalistas en Catalunya simplemente para atrincherarse unas semanas más en la Moncloa".

Al preguntársele si insisten en pedir el 155, ha respondido: "Ya dijimos que no había motivos para levantar este 155 en Catalunya, sobre todo viendo la actitud que tiene el señor Torra", a quien ha acusado de ratificar en su último discurso la hoja de ruta independentista.

"Ya está teniendo consecuencias. Estamos a 3 de enero, y en tres días de 2019 ya hemos sufrido en Cs tres ataques": en la sede de Vila-seca (Tarragona); en Almacelles (Lleida) al vehículo de un particular vinculado a Cs, y en Besalú (Girona), donde afirma que han aparecido muñecos colgados boca abajo que simulan votantes de diversos partidos.

"Este 2019 va a haber urnas que el señor Sánchez no va a poder esquivar", como elecciones municipales y autonómicas en las que está convencida de que los votantes mostrarán su disconformidad con el presidente como ocurrió en Andalucía, así como de que en estos comicios Cs crecerá ,con un proyecto que ha definido como de centro, regenerador y limpio.

VIOLENCIA DE GÉNERO

Roldán ha lamentado el asesinato machista de este jueves en Cantabria y ha reafirmado el compromiso de Cs para erradicar la violencia de género, y, al preguntársele por que Vox condiciona el pacto en Andalucía a retirar medidas sobre género del acuerdo PP-Cs, ha respondido que esta lucha "no es una opción con la que se pueda negociar".

Ha asegurado que el pacto al que han llegado en Andalucía es a dos, con el PP: "Sobre todo en días como hoy, pero durante todo el resto del año, es una obligación de los poderes públicos el luchar contra la violencia machista".

Este pacto incluye 90 medidas que asegura que son para el bienestar ciudadano y supondrán un cambio "para la regeneración, para levantar los chiringuitos" y bajar los impuestos a a clase media trabajadora, mientras que no han llegado a ningún acuerdo con otra fuerza política, ha asegurado, aunque el resto tendrá que explicar si piensan bloquear éstas medidas y en beneficio de quién.

"MERCADEAR" CON PRESUPUESTOS

Al ser preguntada por que el líder del PSC, Miquel Iceta, haya dicho que solo apoyarán los Presupuestos de la Generalitat 2019 si ERC y PDeCAT son favorables a los PGE, ha respondido que no le sorprende: "Parece que hacen un intercambio de cromos con los nacionalistas y que utilizan los Presupuestos para pagarse favores".

Ha asegurado que Cs no utiliza las cuentas para "mercadear con los intereses de todos los ciudadanos", y que no dejará en manos de Torra la sanidad de todos los españoles ni blanqueará --en sus palabras-- un Presupuesto del Govern que cree que irá destinado al proceso soberanista.

También ha reaccionado a la respuesta de la Conselleria de Interior a un requerimiento de información y ha concluido que no hubo multas a personas que retiraban lazos amarillos: Roldán ha defendido a estas personas porque hacían un trabajo "que no ha hecho la administración" y que está respaldado por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), ha dicho.