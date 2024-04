Cartel de la canción - LIVE IN DALLAS

BARCELONA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo catalán Love of Lesbian ha estrenado su canción 'Contradicción' junto a Rigoberta Bandini y se trata del primer avance del nuevo disco de la banda llamado 'Ejército de Salvación'.

Love of Lesbian celebra en este tema "algo tan humano como no ser coherente", así como la amistad y la hermandad, informa Live in Dallas en un comunicado de este lunes.

El nuevo álbum de Love of Lesbian saldrá a la luz el viernes 11 de octubre.