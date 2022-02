El Macba tendrá en 2022 exposiciones de Teresa Lanceta, Cinthia Marcelle y Maria Teresa Hincapie

Dyangani Ose apuesta por repensar el arte con la colección del museo y una nueva comisión asesora

BARCELONA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba) tendrá exposiciones en 2022 de Teresa Lanceta, Cinthia Marcelle, Maria Teresa Hincapie y un proyecto que se aproximará al pueblo mixe mexicano.

Lo ha dicho este jueves en la presentación del programa para 2022 la directora del Macba, Elvira Dyangani Ose, que asumió la dirección a finales de septiembre de 2021 con el objetivo de "romper con el ritmo hiperproductivo" de centros culturales y apostar por lo que ha denominado proyectos de 'slow consumption' (consumo lento).

Dyangani Ose busca romper con "lo establecido" y repensar el arte con nuevos mitos y referentes y ensalzando expresiones, épocas y artistas poco representados en la historia, una tarea que afronta con la renovación de la presentación de su colección y una nueva comisión asesora.

En el primer semestre se podrán ver las muestras 'Teresa Lanceta. Tejer como código abierto' y 'Cinthia Marcelle. Una conjunción de factores', mientras que en otoño llegará 'María Teresa Hincapié. Si este fuera un principio de infinito'; la videoinstalación 'Lincoln, Lonnie and Me', 'Ayuujkjä'äy Ëy Konk. Una fabulación basada en un mito mixe' y el proyecto 'Sismografía de las luchas'.

"HACERLE BIEN" AL MUSEO

Una de sus primeras apuestas al frente del Macba ha sido reformular la colección para reivindicar a artistas y formas de expresión "que no se han atendido en la historia del arte", así como rehuir de la presentación cronológica y hacerlo por temáticas.

La nueva comisión asesora estará formada por cinco miembros y tendrá un "carácter más holísitco, será embajadora del museo en el mundo y ayudará a compartir reflexiones y a presentar escenarios de programación".

Ha explicado que este año el museo tendrá obras de nueva adquisición nunca antes expuestas en el Macba con el objetivo de dar visibilidad a obras no consideradas de primera clase, como el textil, y que lo hace "no con la intención de hacer crecer el museo, sino de hacerle bien".

PROGRAMA EXPOSITIVO

'Tejer como código abierto' presenta el trabajo de la artista Teresa Lanceta (Barcelona, 1951) a través de la mayor selección de obras realizada hasta la fecha, mientras que 'Cinthia Marcelle. Una conjunción de factores' reúne los trabajos de las últimas dos décadas de la artista, reconocida internacionalmente por su obra fílmica y por sus instalaciones a gran escala.

'María Teresa Hincapié. Si este fuera un principio de infinito,' está dedicada a la artista colombiana (1954-2008), figura "clave" en los años 80 y 90 en Colombia por su exploración de la vida cotidiana y la transformación de acciones rutinarias en actos simbólicos, que crearon una metodología tanto en su práctica como en su comprensión ética y política.

En otoño llegará 'Ayuujkjä'äy Ëy Konk. Una fabulación basada en un mito mixe', un proyecto de Mariana Botey que se acerca a la leyenda de Kondoy y al pueblo mixe (México), y que se construye alrededor de la noción de los indigenismos y los neoindianismos hacia una reformulación teórica de los transindigenismos como catalizadores del arte moderno y contemporáneo del continente americano.

También en otoño la Capella Macba acogerá la videoinstalación 'Lincoln, Lonnie and Me' de la artista afroamericana Carrie Mae Weems, que aborda la lucha de clases, de género y de procedencia; y se presentará el proyecto 'Sismografía de las luchas', de Zahia Rahmani, que reúne unas 800 publicaciones críticas y culturales no europeas de pueblos que han sufrido colonialismo, esclavitud, apartheid y genocidios.

RENOVACIÓN DEL PEI

Además, el Programa de Estudios Independientes (PEI) contará con una edición renovada a principios de 2023 bajo la dirección del artista y comisario Kader Attia; el filósofo, escritor, crítico cultural Max Jorge Hinderer y la propia Elvira Dyangani Ose.

El programa iniciará una nueva etapa tras las dimisiones el pasado julio de la filósofa Marina Garcés y la antropóloga Yayo Herrero, tras los ceses de los entonces conservadora jefe, Tanya Barson, y el jefe de programas, Pablo Martínez, previos al nombramiento de Dyangani Ose en el cargo.

También ha situado entre sus prioridades escuchar al tejido vecinal y atender sus necesidades, y espera que este diálogo "escale a nivel institucional" para reforzar la habitabilidad de los museos como espacios públicos.

El presupuesto para 2022 es de 11 millones de euros, de los que 600.000 están destinados a las exposiciones --la dirección aspira a aumentar la partida a 900.000--, 300.000 a programas y unos 200.000 a la comunicación.

Para la directora, Barcelona es una ciudad espontánea, con gran potencial artístico y contracultural que fomenta el diálogo entre creadores e instituciones y que vive ahora "una cierta revolución", y aspira a que el Macba recoja esta energía.

Preguntada la ampliación del Macba, ha dicho que el centro está en procesos participativos y prevé inaugurarse en otoño de 2024, coincidiendo así con el 29 aniversario de la apertura del Macba: "Pensamos que esas fechas pueden ser ideales".