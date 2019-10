La manifestación constitucionalista en Barcelona pide "decir basta" al proceso independentista

Actualizado 27/10/2019 14:57:29 CET

Participantes en la manifestación de Sociedad Civil Catalana bajo el lema 'Por la concordia, por Catalunya: ¡Basta!' retiran un lazo amarillo, en Barcelona (Cataluña/España) a 27 de octubre de 2019. - Marc Brugat - Europa Press

SCC reclama la dimisión de Torra y elecciones catalanas

BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)

La manifestación constitucionalista de este domingo a mediodía en Barcelona ha llamado a "decir basta al proceso independentista y poner fin a la política de exclusión" en Cataluña, en un manifiesto de Sociedad Civil Catalana (SCC), que convocaron la marcha bajo el lema 'Por la concordia, por Cataluña: ¡Basta!'.

En los discursos al final de la manifestación, el presidente de SCC, Fernando Sánchez Costa, ha pedido la dimisión del presidente de la Generalitat, Quim Torra, y convocar elecciones autonómicas: "Basta. Basta de violencia. Basta de confrontación, basta de odio, basta de decadencia. Basta de procés", y ha pedido volver a empezar y reconstruir Cataluña.

"Presidente, si no sabe o no quiere gobernar para todos los catalanes, si no sabe salir del lío en el que nos ha metido, si prefiere hacer de activista que hacer de representante institucional, le decimos: Presidente, ponga las urnas", y ha reclamado diálogo en el marco de la ley.

Ha pedido convivencia, así como una reforma de la ley electoral, la neutralidad de los espacios públicos, institucionales y administrativos, la normalización lingüística del castellano, la despolitización de los Mossos d'Esquadra y una auditoría del proceso independentista, con un objetivo: "Para saber cuánto dinero de nuestros bolsillos ha ido a un proyecto de ruptura ilegal".

Se ha dirigido a los líderes independentistas para decirles que no han conseguido sus objetivos: "Lo único que habéis conseguido es despertar una oleada cívica como nunca se había visto en defensa de Catalunya fuerte, justa y pujante dentro de una España unida en su diversidad".

EL MANIFIESTO

El manifiesto, que han leído personas anónimas en catalán, castellano, inglés y francés, acusa al independentismo catalán de "derrochar enormes recursos en la idea de dividir" y propagar el discurso de la confrontación, y ha apuntado que el resultado del proceso independentista ha sido demoledor para la sociedad catalana, incluidos los soberanistas.

Considera que Cataluña está "más empobrecida y pesimista sobre su futuro. También una Cataluña donde emerge la violencia, no ya simbólica, sino dolorosamente real", y alerta de que la convivencia está quebrada.

"Exigimos el final del experimento social que ha sido el 'procés' y exigimos también el final de la forma de hacer política que lo ha engendrado", así como la restitución de una política democrática por parte de los soberanistas, que reconozca a los ciudadanos discrepantes en pie de igualdad, dice textualmente el manifiesto.

Se defiende también la libertad política y el pluralismo, el rechazo a la "violencia política", el respeto al Estado de Derecho y a la ley, y se recuerda que España es un Estado social y democrático de derecho.

"Si cuando diseñaron el 'procés' contaron con nuestra inmovilidad y nuestro silencio, debemos decirles que han conseguido lo contrario de lo que pretendían. No aceptamos ni toleraremos nunca la violencia, ni la simbólica ni mucho menos la real. Las calles son y serán de todos, no de quien intimida para tomarlas", concluye el manifiesto.

El vicepresidente de SSC, Álex Ramos, ha reivindicado su entidad como espacio de centralidad política, ha agradecido a los políticos que hayan aceptado mantenerse en segunda fila en el acto, según él, y ha lamentado que muchos "no han podido llegar porque se lo han impedido".

Además, alrededor de las 14.00 horas, durante la lectura del manifiesto, desde un balcón cercano al escenario han arrojado agua a algunos de los manifestantes que estaban en Gran Via con Paseo de Gràcia, a lo que ellos han respondido con gritos de 'Cobarde, cobarde'.

Antes y durante el acto, los manifestantes han coreado consignas como 'Yo soy español, español, español', 'No se quema Barcelona', 'Puigdemont a prisión', así como varios 'vivas' a España y Cataluña, y al final del acto han sonado 'El cant de la senyera', el himno europeo y el himno de España.

ASISTENTES

Al acto han asistido también el ministro de Exteriores en funciones, Josep Borrell; el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos; el líder del PP, Pablo Casado; el líder de Cs, Albert Rivera, así como el primer secretario del PSC, Miquel Iceta; la candidata de Cs al Congreso por Barcelona, Inés Arrimadas; la candidata del PP al Congreso por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, y el candidato de Vox al Congreso por Barcelona, Ignacio Garriga.

También ha participado la líder de Cs en Cataluña, Lorena Roldán; la diputada de Cs en el Parlament Sonia Sierra; el líder del PP en Cataluña, Alejandro Fernández; el líder del PP en Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol; el concejal del PP en Ayuntamiento de Barcelona, Josep Bou, y el concejal de BCN Canvi, Manuel Valls.