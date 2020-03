Manuel Valls asegura a 'Le Monde' que "no ha roto con la política francesa"

BARCELONA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El exprimer ministro francés y líder de BCN Canvi en el Ayuntamiento de Barcelona, Manuel Valls, ha afirmado en declaraciones 'Le Monde' recogidas por Europa Press que "no ha roto con la política francesa".

El político barcelonés ya explicó el pasado 28 de febrero en 'Le Parisien' que quiere ser "útil" para el actual primer ministro francés, Emmanuel Macron, y también ha admitido al propio 'Le Monde' que le fascina el debate político en Francia porque es su vida, según él.

"No estoy en el exilio, no he desaparecido y he venido regularmente en París. No he roto con esta ciudad, ni con la política francesa", y el rotativo ha destacado su reparición en la escena política francesa en las últimas semanas a través de medios de comunicación.