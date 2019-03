Maragall reprocha a Colau convertir el CAP del Raval en un "conflicto artificial"

Publicado 26/03/2019 12:21:09 CET

Promete destinar 1.000 millones de euros a políticas de vivienda si es alcalde

BARCELONA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato de ERC a la Alcaldía de Barcelona, Ernest Maragall, ha reprochado este martes a la alcaldesa, Ada Colau, que haya convertido la ampliación el Centre d'Atenció Primaria (CAP) Raval Nord en un "conflicto artificial", después de que vecinos del barrio hayan ocupado la Capella de la Misericòrdia para exigir que este espacio acoja el nuevo CAP.

"Episodios como el del CAP Raval no son admisibles en la ciudad. No admito que digan que actuamos en contra del interés de los vecinos", ha criticado Maragall, en referencia a las palabras de Ada Colau en un vídeo de su canal de Youtube en el que afea a los grupos municipales en el Ayuntamiento no apoyar el proyecto por partidismo y para que el acuerdo no se produzca este mandato.

Así se ha pronunciado en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum que ha presentado el exconseller de Economía Antoni Castells, y al que han asistido la número dos de su lista Elisenda Alamany (Nova); el secretario de Igualdad, Migraciones y Ciudadanía de la Generalitat, Oriol Amorós; el exresponsable de Hacienda de la Generalitat Lluís Salvadó, y la concejal de ERC en el Ayuntamiento Trini Capdevila, entre otros.

"Lo que hemos hecho desde ERC es buscar y encontrar alternativas posibles para el nuevo CAP Raval Nord. Ayudaremos a los vecinos, pero no ayudaremos a convertirlo en un conflicto artificial", ha insistido Maragall, que ha asegurado que Barcelona pide a gritos ser gobernada, y ha afirmado que si gobierna solucionará este conflicto.

VIVIENDA Y SEGURIDAD

En relación a la vivienda, Maragall ha asegurado que impulsará instrumentos reguladores para detener la subida de los alquileres: "Destinaremos 1.000 millones de euros a hacer política de vivienda con el objetivo de que las familias no dediquen más del 30% de sus ingresos a vivienda", después que este lunes marcara como objetivo construir 1.500 viviendas de alquiler público en dos mandatos.

También ha explicado que trabaja en un nuevo modelo de seguridad y prevención a nivel metropolitano, ya que la "división es un escenario perfecto para el crimen organizado", y ha detallado que estudia un programa especial para definir mejor las funciones de la Guardia Urbana, agentes cívicos, educadores y agentes de prevención, con el objetivo de mejorar la convivencia en la ciudad.

Preguntado sobre la posibilidad de que los partidos soberanistas concurran en una única lista a las municipales, Maragall ha dicho que "no se puede anular la riqueza y la pluralidad de cada partido por el objetivo de la independencia", y ha defendido que ir por separado permite aunar fuerzas y trabajar bajo la premisa de unidad estratégica.