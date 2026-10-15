La marca china GWM presenta su gama de automóviles en un nuevo concesionario en Barcelona

Presentación de GWM en Barcelona - GWM

BARCELONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo chino GWM (Great Wall Motor) ha presentado este viernes su gama de automóviles en las instalaciones de Auto Almogàvers GWM Barcelona, en el centro comercial La Maquinista, que será punto de venta oficial en exclusiva en la capital catalana, informa la compañía en un comunicado este jueves.

El acto ha servido para dar a conocer tanto el GWM Ora 5, modelo que ya está disponible en el mercado español, como el GWM H7, que empezará a comercializarse este mes de octubre y el TANK 300, WEY G-9 y GWM P-500, que lo harán próximamente.

El GWM H7, un modelo todoterreno robusto y espacioso que se presenta en las versiones de gasolina, híbrido (HEV) e híbrido enchufable (PHEV), ha acaparado buena parte de la atención de los asistentes por ser la novedad más inmediata.

Se trata de un vehículo de carrocería elevada (SUV) compacto de segmento C dotado con sistema de asistencia a la conducción inteligente de nivel 2 y DHT, la tecnología híbrida específica de GWM, que combina el motor híbrido 1.5T de alta eficiencia, un módulo de propulsión inteligente y una batería de alta potencia, equilibrante.

PRESENCIA EN ESPAÑA

GWM ha iniciado su actividad en España este año para superar los 50 puntos de venta y se une a los más de 170 países donde el grupo automovilístico chino tiene presencia; Auto Almogàvers GWM Barcelona pasa a formar parte de su red de distribución configurada por más de 1.500 concesionarios en todo el mundo.

El director general de GWM España, José Ignacio Olazábal, ha asegurado que la apertura del concesionario en Barcelona "representa un paso muy relevante en la consolidación" de la marca en España, mientras que el ceo de Auto Almogàvers, Josep Albert Vallcorba, ha asegurado que la apuesta de GWM encaja con su estrategia de futuro, que incluye innovación, tecnología y una gama muy completa.