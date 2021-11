Marga Durá acerca una María Montessori "muy humana" en su debut en la novela

Publica 'El prodigio de las migas de pan'

BARCELONA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La periodista y escritora barcelonesa Marga Durá muestra una María Montessori "muy humana" y lejos del estereotipo en su debut en la novela 'El prodigio de las migas de pan' (Destino), que repasa algunos de los hechos que revolucionaron la pedagogía a través de la mirada de una de sus asistentas.

En un encuentro con medios, Durá ha dicho este lunes que no quería hacer una biografía de Montessori, por lo que es un personaje secundario al que conoce la protagonista, Claudia Caralt, una joven de una familia rica del Maresme y un hermano discapacitado, cuya madre fue una prometedora pintora que renunció a su carrera.

La escritora ha subrayado que se topó con que Montessori fue madre y no pudo educar a su hijo en su propio método: "Creó un método, que beneficia miles de niños, pero no puede educar al suyo. La hizo muy humana y desbarataba ese halo de perfección, que a mi no me interesaba".

Ha señalado que en el libro, que se inicia en 1890 y acaba en 1919, se muestra una trayectoria llena de fracasos: "Y esta Montessori que fracasa y se vuelve a levantar, no es la imagen estereotipada", ha subrayado, por lo que fue la parte que la acercó al personaje.

Durá ha explicado que el título procede de una anécdota de Montessori en un psiquiátrico italiano en la que unos niños jugueteaban con unas migas de pan sin comérselas, como fuente de estimulación de sus sentidos y forma de conocer el mundo: "El método Montessori va de estimular, tener curiosidad", ha dicho.

La autora ha señalado que, pese a ser una novela, quería que los hechos que se narraran sobre la pedagoga fueran reales, a través del personaje de Clara, que es inventado pero que asume hechos que realizaron asistentas de Montessori.

Marga Durá ha dicho que en la novela aparecen temas como la maternidad, que aparece en un segundo plano y con episodios conflictivos, la importancia de la educación y el rol de la mujer en una época con la enseñanza como "único ámbito" en el que podían propiciar un cambio.

Ha asegurado que las docentes del método Montessori "fueron abanderadas de muchos cambios", por lo que se puede considerar un libro que reivindica el feminismo y los cambios que propiciaron en la educación, que todavía siguen vigentes en la etapa infantil según ella.

ÉPOCA DE TRANSFORMACIONES

La escritora ha remarcado que el proceso de documentación en este periodo histórico entre el siglo XIX y XX ha sido difícil, porque es una época de múltiples cambios que progresan en algunos lugares y en otros no, pero que esa brecha permite aparecer la pedagogía Montessori.

Ha señalado que ha intentado introducir los cambios sociales y económicos "sin que chirriara" y que los hechos históricos se entrelazaran con la relación ficticia entre Claudia y la pedagoga.

A ello, ha querido dar una trama "adrenalítica y con muchos giros" para mantener la atención del lector en todo momento, sin voluntad de juzgar a los personajes.

Marga Durá, que ha publicado los libros de no ficción 'Guía para madres rebeldes' y 'Mujeres poderosas', ha explicado que ya se encuentra trabajando en una segunda novela.