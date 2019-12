Maria Àngels Olmedo, nueva presidenta del PP de Girona

Publicado 16/12/2019 22:29:43 CET

GIRONA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta Directiva del PP de Girona ha designado como nueva presidenta provincial a Maria Àngels Olmedo y como secretario general a Alberto Mas, ha informado este lunes la formación en un comunicado.

El secretario general del PP, Daniel Serrano, ha agradecido el trabajo de Enric Millo: "Misión cumplida porque has hecho un magnífico trabajo no solo al frente del partido en Girona sino también al frente de cada una de las responsabilidades que has asumido".

Serrano ha explicado que la responsabilidad de Millo desde hace unos meses en la Junta de Andalucía ha sido el motivo que ha propiciado el relevo para "encarar el más que probable ciclo electoral en Catalunya con unas autonómicas que se pueden convocar en cualquier momento".

Ha transmitido a Olmedo y Mas que tienen el apoyo del partido en Catalunya y a nivel estatal, y ha afirmado que las encuestas apuntan a que el diputado por Girona en el Parlament "está muy cerca y solo hace falta un empujón para acabar de consolidarlo".

Olmedo es actualmente presidenta local del PP de Figueres y concejal en el municipio, mientras que Mas es regidor en Calonge i Sant Antoni y fue el candidato por Girona en las últimas elecciones generales.