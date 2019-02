Maria Joao Pires crea un festival de "pureza" y reivindicación cultural en Cervià de Ter

Publicado 20/02/2019 13:18:15 CET

"Creo que las artes pueden contribuir mucho a cambiar el mundo"

BARCELONA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La pianista portuguesa Maria Joao Pires ha creado un festival de "pureza" y reivindicación de la cultura, Days of Wisdom, que tendrá lugar en la iglesia del pequeño monasterio románico de Cervià de Ter (Girona) --municipio de 900 habitantes--, del 9 al 11 de agosto de la mano de la promotora Ibercamera, ha explicado Pires en rueda de prensa este miércoles.

"Hace más de 25 años que deseaba tener un festival que trajera de vuelta el arte: qué es el arte y qué significa para los artistas y para el público general", ha relatado la pianista, que se plantea en este marco cuál es la conexión entre arte y vida.

Pires ha lamentado que el arte ha sido usado como un reclamo comercial, algo que se puede comprar y vender: "Quise tener un festival donde pudiéramos reevaluar estos límites", y así cambiar el rumbo hacia un mundo nuevo y mejor.

"Creo que las artes, en su más pura expresión, pueden contribuir mucho a este cambio", ha dicho la pianista, que quería con este festival ensalzar la pureza y la autenticidad de lo que se hace.

200 PLAZAS

Con una capacidad para 200 personas, el templo románico de tres naves contará con obras pianísticas y vocales de Johann Sebastian Bach, Frederic Mompou, György Kurtag, Komitas y Arvo Pärt, entre otros, con la interpretación de Pires, la soprano de Alepho Talar Dekrmanjian, y de las pianistas Lilit Grigoryan y Jiana Peng.

Sobre las artistas elegidas --todas ellas mujeres-- ha dicho que pertenecen a varias generaciones y son "guardianas de la creatividad", y que su perfil de origen diverso remite a los dramas humanos que afronta el mundo actual, en alusión a los refugiados.

La pianista ha dicho que su idea es que la sede del festival sea Cervià, y después pueda viajar a otros lugares en Japón, Estados Unidos y Europa, y que el festival se mueva, con un programa distinto cada año y, según ha bromeado, que incorpore hombres.

El primero de los conciertos estará basado en los sentimientos más básicos; el segundo, en la lucha entre el ángel y el diablo, y el tercer día sobre los logros personales: "Estos tres días tienen mucho simbolismo por las luchas en el nuevo mundo".

Ha bromeado que se siente "un poco nerviosa" pero muy agradecida de ser investida doctora Honoris Causa por la Universitat Pompeu Fabra (UPF), mientras que sobre el concierto en el Palau de la Música este viernes, ha destacado que le gusta este equipamiento.

Después del Palau, la pianista actuará en Alicante y unas semanas más tarde en Mallorca: "Me gusta España. Me siento casi como en casa aquí, pero me gusta tocar en proyectos especiales, y hacer cosas que no están relacionadas con los auditorios de siempre", y que se sitúen en espacios más íntimos.

"No quiero ser diferente, si no que tengo una profunda necesidad de salir de este círculo en el que es presentada la música clásica", ha explicado la pianista, que a sus 74 años, se considera suficientemente mayor para hacer elecciones que no puedes hacer cuando eres joven.