Maribel Verdú en Sitges: "No me llaman para hacer cine de ciencia ficción y yo soy un poco de otro planeta"

Publicado 07/10/2019 16:02:12 CET

Presenta en el festival 'El asesino de los caprichos' antes de recoger el premio Màquina del Temps

SITGES (BARCELONA), 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La actriz madrileña Maribel Verdú ha bromeado este lunes en el 52 Sitges Film Festival - Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, antes de recibir por la noche el premio Màquina del Temps: "No me llaman para hacer cine de ciencia ficción y yo soy un poco de otro planeta".

En rueda de prensa, ha enumerado sus papeles en 'Blancanieves', 'El niño de barro' y 'El laberinto del fauno', y ha dicho que "por algo se empieza", confesando que es la primera vez que visita el festival.

Sobre el premio que recibirá por la noche ha relatado que a medida que va cumpliendo años le da miedo que su trayectoria termine y que no la llamen más; ha recordado que en 2008 recibió numerosos premios, así que el de Sitges "es como un refresquito que mola".

En su nueva película proyectada en Sitges este lunes, 'El asesino de los caprichos', encarna a la inspectora Carmen Cobos que investiga en el barrio de Salamanca de Madrid varios crímenes con algo en común: sus víctimas coleccionan grabados de Goya, llevando a cabo una investigación en un entorno elitista en búsqueda de un asesino que reproduce con sus víctimas las escenas de los Caprichos de Goya.

Preguntada sobre los estereotipos policiales masculinos en su papel --como fumar y beber mucho--, ha dicho no haber compuesto el personaje basándose en nada en concreto, sino en los clásicos del cine negro: "En mi personaje, me he currado la manera de andar. Lo de beber y fumar es una cosa que sé hacer muy bien y no me ha costado tanto".

Verdú ha descrito su papel como el de "una tía en mundo de hombres: antipática, cortante y con el sarcasmo siempre al lado", y ha celebrado especialmente este personaje porque siempre le han tocado papeles de sufridora y empática, mientras que en este puede putear a los demás, ha bromeado.

GOYA: "RETRATO SOCIAL"

El director, Gerardo Herrero, ha relatado que eligió la obra de Francisco de Goya como hilo conductor de la historia porque "hace un retrato de la sociedad española muy duro" y el pintor es uno de los personajes más fascinantes de la historia española.

"Ha reflejado en sus grabados la representación de una sociedad brutal", ha agregado el director, que ha criticado la situación actual del cine desde un punto de vista industrial, no creativo, mostrándose preocupado por la falta de posibilidades para los nuevos directores.

Para dar vida a esta historia, Herrero ha contado con la interpretación también de Aura Garrido, que ha ensalzado que es una gozada trabajar con Maribel Verdú porque genera buen rollo y sentimiento de familia en el set: "Hemos jugado muchísimo", ha dicho la actriz.

El actor Daniel Grao ha dicho al director que la decisión de aceptar el papel, pese a estar rodando una serie en Túnez, fue rápida y fácil porque éste le dijo: "Vas a ser el amante de Maribel Verdú".