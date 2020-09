Marta Pascal (PNC) ve en Torra falta de patriotismo limitando la mesa de diálogo a la autodeterminación

Defiende amnistiar o indultar a los dirigentes del 1-O: "En la cárcel no hace nada nadie"

BARCELONA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del Partit Nacionalista de Catalunya (PNC), Marta Pascal, ha reprochado al presidente de la Generalitat, Quim Torra, no "manifestar patriotismo" al condicionar la posibilidad de sentarse en la mesa de diálogo con el Gobierno sólo si abordan el derecho a la autodeterminación.

En una entrevista de Europa Press, ha asegurado que no comparte el "maximalismo" de Torra y de JxCat de limitar a esto la mesa, porque cree que hay ámbitos en los que se podría avanzar, como financiación, inversiones e infraestructuras.

"Decir que no se quieren resolver los problemas del día a día de la gente precisamente porque no resolvemos el conflicto político nos parece que no es una forma de manifestar patriotismo. El patriotismo hoy se manifiesta también ayudando a empresas, autónomos y trabajadores", ha defendido.

Según Pascal, ahora es fundamental no levantarse de la mesa, dejarse de "excusas", aumentar el nivel de exigencia y actuar con responsabilidad para que el Estado cumpla los compromisos y lo que debe a Catalunya.

En su opinión, hay que crear un clima de confianza con el Estado tras una década en la que ambas partes no han abordado cuestiones fundamentales del día a día de la ciudadanía, lo que requerirá tiempo, advierte.

Así, cree que se debe avanzar en aspectos en que la administración catalana "está siendo menospreciada" por el Gobierno del PSOE y --antes-- del PP, y ante los cuales considera que el Estado no puede mirar hacia otro lado.

Esto --ha aclarado-- no significa que no quieran hablar del conflicto a raíz del proceso soberanista, sino que quieren resolver ambas cuestiones: "Lo que no nos vale es que para resolver el conflicto político tampoco se resuelvan los temas del día a día".

"Tengo la sensación de que es una mesa donde cada uno habla de lo suyo pero cuesta encontrar los puntos en común. Parece la excusa para unos y otros, y debería ser un espacio efectivo", ha reclamado la también excoordinadora general del PDeCAT.

Para ella, el Gobierno central debe pasar de las palabras a los hechos, mientras que la parte catalana no debería aprovechar la mesa de diálogo "ni para competir entre los dos partidos del Govern, JxCat y ERC, ni para plantear posiciones maximalistas que, a la hora de la verdad, no permiten avanzar".

PRESOS

También ha situado como una prioridad de la mesa la situación de los presos independentistas para poder normalizar la vida política en Catalunya, ya sea a través de la amnistía o vía indulto: "En la cárcel no hace nada nadie".

Cree que la solución debería ser la amnistía, pero ha recordado que se adhirió a la petición de indulto para la exconsellera Dolors Bassa, y por eso ha insistido en que no tiene sentido que estén en prisión.

"La judicialización del proceso ha sido nefasta, y el Gobierno debe reflexionar al respecto. La decisión de la Fiscalía de suspender el tercer grado es errónea", ha sostenido.

Sobre la voluntad del PNC de emular lo que representa el PNV y su acción política, Pascal ha resaltado que tienen al partido vasco como un referente, y que su intención es ser "útiles" al defender los intereses de los catalanes.

"PÁJARO EN MANO 5.0"

"Hay que hablar de los temas concretos y reales: esto es defender los intereses de la gente. Si esto es 'la política del pájaro en mano 4.0 ó 5.0', bienvenido el concepto", y ha defendido que el PNC quiere hacer un planteamiento de futuro, no de nostalgia.

Por eso, defiende que el proyecto del nuevo partido va "más allá de lo que significaba CDC, porque se está en un momento nuevo", aunque pongan sobre la mesa cuestiones como el pacto fiscal y la celebración de un referéndum acordado.

"Se ha acabado el espacio de los bloques y las trincheras, y toca este espacio de suma: desde los que quieren fortalecer el autogobierno, los que quieren apostar por un soberanismo fiscal o un pacto fiscal, que ahora mismo no tenemos, por lo que no es una pantalla pasada, hasta los que defienden un referéndum acordado", ha añadido.