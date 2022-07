Marta Rovira al Gobierno: "ERC ha acabado el crédito político y ya no fía"

BARCELONA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha asegurado que no habrá deshielo hasta que no haya resultados de la mesa de negociación entre el Gobierno y la Generalitat y ha recordado que Esquerra "ha acabado el crédito político y ya no fía".

En una entrevista de 'El Periódico' este domingo recogida por Europa Press, Rovira ha avisado: "Viene un otoño complicado y estamos dispuestos a negociar, pero queremos resultados visibles en la mesa de negociación. Porque ese es el motivo por el que apoyamos la investidura de Pedro Sánchez".

Ha insistido en que "ERC no ha firmado un cheque en blanco con Sánchez" y que no les sirve la excusa de que si no gobierna él, vendrán el PP y Vox.

"Si el Gobierno más progresista de la historia no avanza en las cuestiones sociales y en el conflicto catalán, ¿qué diferencia hay entre un Gobierno de izquierdas y uno de PP-Vox?", ha reflexionado.

Ha recalcado que no han bajado el tono de exigencia por el caso conocido como 'Catalangate', y ha apostado por presionar, políticamente y judicialmente: "Nosotros haremos del 'Catalangate' una cuestión internacional".

Sin dirigirse directamente a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, por su caso de presunto fraude cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), ya que ha dicho que ella no puede exigirle nada, Rovira ha declarado que si se encontrara ante un caso similar "le pediría a ese abstracto presidente de la Cámara que hiciera un paso al lado mientras durara el proceso judicial".