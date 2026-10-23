Marta Urgellés y Juan Milián, números 2 y 3 en la lista del PP por Barcelona al Congreso

Archivo - El senador del PP Juan Milián, interviene durante el XVI Congreso Extraordinario del PP catalán, en el Hotel Grand Marina, a 27 de junio de 2026 - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La politóloga y actualmente consultora en beBartlet Marta Urgellés será la número dos de la lista del PP al Congreso por Barcelona, seguida del senador y coordinador general de estrategia política y comunicación del PP, Juan Milián, han explicado fuentes conocedoras a Europa Press.

Según ha avanzado 'El Periódico de Catalunya' este viernes, el Comité Electoral Nacional del partido ha propuesto al actual senador como tercer candidato de la lista encabezada por el alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, y, de obtener el escaño, se vería obligado a renunciar a su acta en la Cámara Alta.

El cuarto lugar lo ocupará la abogada Belén Marrón y le seguirá Nacho Martín Blanco, que baja hasta el puesto número 5 de la candidatura por Barcelona tras liderar la lista en las elecciones generales de 2023.

La teniente de alcalde en Badalona Cristina Agüera será la número 6, seguida del diputado en el Parlament Hugo Manchón; la expresidenta de Nuevas Generaciones de Catalunya Irene Pardo; el exdiputado en el Parlament Daniel Serrano, y la portavoz de Nuevas Generaciones Andrea Llopart.

RODRÍGUEZ Y PARRA FUERA DE LA LISTA

El exsecretario general del PP catalán, Santi Rodríguez, que fue el número 2 de Martín Blanco en 2023, no figura en la lista encabezada por Albiol, y tampoco lo hace Agustín Parra.

Rodríguez fue sustituido por Juan Fernández como secretario general del PP de Catalunya en el último congreso del partido, el pasado mes de junio, en el que sí se reeligió a Alejandro Fernández como presidente del partido a pesar de las diferencias que había tenido con la dirección de Alberto Núñez Feijóo.

En 2023, el PP obtuvo en Catalunya 6 diputados: 5 por Barcelona y 1 por Tarragona.