Martí (Junts) reivindica una Barcelona "para vivir" y se presenta como alternativa a Collboni

El presidente de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona y candidato a las municipales de 2027, Jordi Martí. - JUNTS

BARCELONA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona y candidato a las municipales de 2027, Jordi Martí, ha reivindicado este miércoles una ciudad "para vivir y soñar" en la presentación de su candidatura a la alcaldía de la capital catalana, en la que se ha erigido como alternativa al actual alcalde, Jaume Collboni.

Lo ha dicho en un acto en el Auditori de la ESCI-UPF al que han asistido los expresidentes del Govern, Jordi Pujol y Artur Mas; el presidente del Parlament, Josep Rull; la expresidenta del Parlament, Laura Borràs; el exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, y el secretario general de Junts, Jordi Turull, además de concejales y diputados en el Parlament y el Congreso.

"No queremos una ciudad escaparate, preciosa cuando la miras y difícil cuando la habitas. Barcelona tiene que ser visitada, claro que sí, pero sobre todo tiene que ser vivida. Barcelona tiene que ser una ciudad donde puedas vivir y donde puedas soñar", ha expresado en referencia al eslogan elegido para su propuesta, 'Poder viure. Poder somiar'.

5 COMPROMISOS

Ha subrayado que Barcelona es la mejor ciudad del mundo, pero que sus vecinos no merecen lo que está ocurriendo en ella: "Es una ciudad que nos expulsa. Expulsa a los jóvenes que no se pueden pagar un piso, las familias que no encuentran sitio. Expulsa los médicos, los ingenieros y expulsa el comercio de toda la vida".

Es por ello que se ha comprometido, si es alcalde, a cambiar esta tendencia con 5 compromisos, siendo el primero de ellos "recuperar la identidad" de la ciudad", por lo que se ha comprometido a promover el uso del catalán y a exigir las inversiones pendientes al Gobierno.

Su segunda promesa es que las calles vuelvan a ser de los ciudadanos, por lo que aboga por el "orden y la prosperidad", mientras que la tercera es que nadie tenga que irse de Barcelona construyendo más vivienda protegida y dando seguridad a los pequeños propietarios.

El cuarto compromiso es en relación a la generación de oportunidades de calidad y a la bajada de impuestos, y su último es "una Barcelona bien gobernada, con un buen gobierno solvente, capaz de dialogar y pactar, no un gobierno sectario".

AMNISTÍA Y ELECCIONES

También se ha referido a la resolución del Tribunal Constitucional (TC) sobre la amnistía para el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a los consellers exiliados: "Hubiéramos querido tenerlos hoy aquí entre nosotros, pero en cualquier caso es una gran victoria, tanto suya como de la democracia, del país y de Junts per Catalunya".

Y sobre la convocatoria de elecciones, ha asegurado que ha servido para "volver a comprobar como un presidente y un alcalde sucursalistas, Salvador Illa y Jaume Collboni, se han apresurado a pedir el voto al PSOE en vez de dedicarse a gestionar los estragos de los aguaceros en todo el país".