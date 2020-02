Más de 40 tecnólogas liderarán el Industry 4.0 Congress

Advanced Factories se celebrará en Barcelona del 3 al 5 de marzo

BARCELONA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Advanced Factories, el evento de innovación para transformar el sector industrial y ayudar a mejorar la competitividad de las pymes industriales, contará con más de 40 expertas debatiendo sobre la industria 4.0, lo que supone un incremento del 8% respecto a la edición anterior, según un comunicado este miércoles.

"Sabemos que es una cifra que tiene un largo camino para mejorar, seguimos persiguiendo el reto de llegar a una agenda con más mujeres expertas en el congreso para darles visibilidad con grandísimo esfuerzo", ha afirmado el director de Advanced Factories, Albert Planas, un evento que reunirá a más de 350 firmas y espera recibir a más de 17.000 profesionales y congresistas en el CCIB.

Para ello, Planas ha apostado por concienciar desde las escuelas y a las empresas, y "realizar un cambio social para que las mujeres apuesten por la tecnología y de esta manera contar con más perfiles digitales femeninos".

Advanced Factories se celebrará del 3 al 5 de marzo, tres días en los que se presentarán avances en robótica, automatización industrial, máquina-herramienta, Inteligencia Artificial, el gemelo digital, la ciberseguridad, el IIoT, Big Data, 3D printing y mantenimiento predictivo para mejorar la productividad de las plantas industriales.

La socia fundadora y consejera de Between- The Talent Lab, Eli Abad, ha reclamado: "Educar a las niñas para que vean en la tecnología una profesión de futuro, pero no podemos esperar a que esta generación llegue. Se tiene que actuar con las mujeres que ya están en este mundo y eliminar el sesgo educacional inconsciente de género".

PROGRAMA

Eli Abad y la periodista Karme Peiró liderarán el diálogo Competencias y habilidades 4.0 en el que se debatirán las necesidades específicas de estos nuevos perfiles, desde el proceso de selección y el impacto de la inteligencia artificial en el mismo, al contacto empleado-empleador y su extensión en el tiempo.

La fundadora y directora de Feno Byte, Paula Petrone; Nora Etxezarreta de Ibermatica; Ángela Bernardini, experta en Ciencia de Datos en Naitec, y Antía Fernández López, directora de Sistemas Inteligentes en Gradiant, protagonizarán una sesión dedicada a la Analítica avanzada de datos en la industria y pondrán foco en el alcance de la explotación de datos.

Meritxell Gimeno, ingeniera y mentora, presentará algunos casos de éxito en la integración electrónica en España de la mano de de Draco Systems, una pyme innovadora especializada en ofrecer soluciones tecnológicas que integran electrónica y software en productos innovadores, lo que ha hecho que su volumen de negocio no deje de crecer en estos últimos años.

Montserrat Grima de Asea Brown Boveri pondrá sobre la mesa cómo los equipos industriales en la era del Advanced Manufacturing deben hacer frente a la integración de tecnologías, acelerada por la automatización y el IoT, y cómo aprovechar las prestaciones y versatilidades que ofrecen los sistemas digitales.

La directora de Transformación Digital Corporativa en Quantion, Bea Domènech, participará en una sesión sobre cómo la conexión puede transformar el producto, y Marta Alonso Prieto, de Strategic Projects & Digital Lead en GlaxoSmithKline, pondrá de relieve como esto ha posicionado el sector farmacéutico a la vanguardia de la digitalización.

Mientras, la ceo de Signeblock, Marta Gutiérrez Gómez, y la directora general de Nutraresearch, Gemma Casadevall Pujals, participarán en una sesión de la servitización en los sectores sanitario y farmacéutico,