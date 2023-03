Mas afirma que le "encaja" que Fernández Díaz participara activamente en la 'Operación Catalunya'

BARCELONA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat de Catalunya Artur Mas ha asegurado que le "encaja" que el exministro del Interior entre 2011 y 2015, Jorge Fernández Díaz, participase de forma muy activa en la 'Operación Catalunya' en el año 2012.

En una entrevista de este miércoles en 'Catalunya Ràdio' recogida por Europa Press, ha explicado que no cree que "desde la sede central del PP y desde el Ministerio de Interior hiciesen una cosa que La Moncloa, de alguna manera, no conociese".

Ha sostenido que la 'Operación Catalunya' empieza en 2012 contra los líderes catalanes con la intención de destruir "el prestigio de esta gente con la esperanza de que la gente les retire el apoyo".

Preguntado por si la 'Operación Catalunya' fue el detonante que rompió la antigua Convergencia, Mas ha dicho que "en parte sí, no del todo", aunque también lo ha atribuido a errores propios del partido.

"No deja de haber esta operación de destrucción orientada y planificada por parte del Estado porque Convergencia era el elemento decisivo, como se demostró, que podía cambiar el mapa político catalán", ha aseverado.

Ha criticado los tiempos de investigación de la 'Operación Catalunya' y ha dicho que, de momento, no se querellará por el caso porque quiere "tener cierta seguridad de que esto tiene continuidad".

Sobre el juicio a presidenta de Junts, Laura Borràs, por presuntamente fraccionar cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) Mas ha asegurado que "si Laura Borràs no fuese quien es y no representase lo que representa, este juicio no se hubiese producido".