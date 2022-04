Mas sospechaba que lo espiaban desde "hacía años" y defiende abrir una investigación judicial

Pide unidad al independentismo y se sumará a la estrategia mayoritaria

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha afirmado que "hacía años" que sospechaba que lo espiaban a través de su teléfono móvil, tras las revelaciones sobre el presunto seguimiento a dirigentes independentistas mediante el software 'Pegasus', y ha sostenido que el sistema judicial debería abrir una investigación al respecto.

"Ante una investigación independiente y de la publicación que se produjo ayer, lo normal en un Estado de derecho y democrático, como dicen que es el Estado español, sería que los poderes del ámbito judicial, del sistema judicial, empezaran a investigar para ver qué hay detrás de esto", ha sostenido Mas en una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, en referencia a la investigación impulsada por la plataforma 'Citizen Lab'.

Mas ha lamentado la indefensión --en sus palabras-- que sienten ante este presunto caso de espionaje, que cree que puede remontarse a antes de 2017, y ha criticado el "secretismo absoluto, la opacidad y la 'omertá" que a su juicio supondría no investigarlo.

Además, ha afirmado que el seguimiento presuntamente se inició antes de que el socialista Pedro Sánchez llegara a la presidencia del Gobierno, y ha señalado que "puede hacerse a través de otros aparatos del Estado", además de desde el Ejecutivo.

NO LE SORPRENDE

En otra entrevista en Ser Catalunya, se ha mostrado convencido de el presunto seguimiento se hizo sin autorización judicial: "Si la pregunta es si me sorprende, la respuesta sería que no. A estas alturas de la película, ya casi no me sorprende nada en relación con lo que hemos vivido en Catalunya los últimos años"

"Si la pregunta es si estoy indignado, la respuesta es que sí", y ha sostenido que no es la primera vez que se produce una lesión de derechos fundamentales de este tipo.

Preguntado por si tomará acciones legales, ha apostado por sumarse a la estrategia que sigan la mayoría de los afectados, y ha pedido unidad al independentismo al respecto: "Por desgracia, es una unidad que muchas veces queda rota o resquebrajada".