'Matar a un oso' y 'Etty', mejores series de la 13 edición del Serielizados Fest de Barcelona

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BARCELONA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La 13 edición del Festival Internacional de Series de Barcelona, el Serielizados Fest, ha premiado la serie 'Matar un oso' con el galardón a la mejor serie y, en la competición internacional, "el conmovedor y vanguardista" drama histórico 'Etty' se ha alzado con el premio a la mejor serie internacional.

Creada por los hermanos Jorge y Alberto Sánchez-Cabezudo y protagonizada por Eduard Fernández, María Rodríguez Soto y Miki Esparbé, 'Matar a un oso' toma como punto de partida el hallazgo del cadáver del oso Cachou en la Val d'Aran (Lleida) durante el confinamiento de 2020, informa el festival en un comunicado este sábado.

En el plano internacional el ganador es, 'Etty', que narra la historia real de Etty Hillesum, una joven de 27 años que, en el Ámsterdam ocupado de la Segunda Guerra Mundial, emprende un "intenso viaje emocional y espiritual".

Además de 'Matar un oso', el premio a mejor guion es para 'Segunda temporada'; mejor interpretación para Carmen Machi en la segunda temporada de 'Celeste' y la mención especial es para 'In vitro', de 3Cat.

La comedia francesa 'Camarades', sobre la utopía universitaria del Mayo del 68, ha recibido el premio al mejor guion internacional y la mejor interpretación ha recaído sobre Diane Morgan por su trabajo en 'Ann Droid', la ácida comedia británica sobre la soledad y las relaciones en la sociedad de la tecnología del consumo.