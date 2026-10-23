De Mello (Bondalti), reelegido consejero de Cefic

El presidente de Bondalti João de Mello - BONDALTI

BARCELONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del consejo de administración y de la comisión ejecutiva de Bondalti, y presidente de la comisión ejecutiva de Ercros, João de Mello, ha sido reelegido como consejero de la asociación de la industria química europea Cefic, informa la empresa en un comunicado este viernes.

La reelección se dio durante la asamblea general de la organización, celebrada en el marco de la Convención de la Química, el "principal encuentro anual de reflexión sobre la industria química".

De Mello ha explicado que su voluntad es "seguir contribuyendo a una industria europea más competitiva y resiliente, en un momento delicado debido a los conflictos internacionales".