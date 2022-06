Mena (comuns) afirma que Aragonès "pedía" la inversión de la B-40 en el Vallès Occidental (Barcelona)

Defiende que trabajarán "para que no se ejecute la partida del cuarto cinturón"

BARCELONA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los comuns y diputado en el Congreso, Joan Mena, ha acusado al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, de "pedir" la inversión en la B-40, el conocido como cuarto cinturón, tras lo que le ha instado a ponerse de acuerdo con la agrupación de ERC del Vallès Occidental, que lo rechaza.

"Nos han sorprendido las declaraciones de Aragonès. La semana pasada pedía esta inversión", ha criticado Mena en rueda de prensa este lunes, y ha apostado por reforzar la red ferroviaria y la línea R4 de Rodalies y no por potenciar el vehículo privado con nuevas inversiones en autopistas.

El portavoz de los comuns ha criticado que el presidente catalán dijera "que no se creía las inversiones" anunciadas por el Gobierno en la B-40, y ha subrayado que le habría gustado escuchar que esta no es la infraestructura que Catalunya necesita.

"Puso más el foco en que no se ejecutaría y no en que no hace falta esta infraestructura", ha afirmado Mena, que también ha lamentado el déficit de ejecución de las inversiones presupuestadas por el Estado en Catalunya, y ha explicado que están trabajando desde el Gobierno para que se aceleren.

Mena se ha comprometido a trabajar "para que no se ejecute la partida del cuarto cinturón", y también ha reclamado que se cumpla lo pactado con su grupo para aprobar los Presupuestos de la Generalitat, con más inversiones en la red ferroviaria catalana.

Preguntado por una posible rebaja de los billetes de transporte público, Mena ha recordado que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ya trasladó esta reclamación al Govern hace unas semanas, y ha explicado que Unidas Podemos y sus ministros también están trabajando en ello: "En breve podremos tener más información", ha avanzado.

CONVENCIÓN MUNICPALISTA

El portavoz de los comuns ha destacado que este sábado celebrarán una convención municipalista en el campus de Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona en la que darán "el pistoletazo de salida" para prepararse de cara a las elecciones municipales de 2023.

Ha defendido que los comuns quieren "consolidarse" en el conjunto del territorio y quieren crecer para llegar a formar hasta 200 candidaturas en todas las vegueries catalanas, para lo que ha puesto en valor la alianza de Catalunya En Comú y Podem para concurrir juntos.

PRESUPUESTOS CATALANES 2023

De cara al inicio de las negociaciones de los Presupuestos de la Generalitat de 2023, Mena ha afirmado que están dispuestos a hablar con el Govern, porque consideran que los catalanes necesitan "una política útil", pero ha avisado de que no darán un cheque en blanco al Ejecutivo catalán.

"Nuestra línea roja es la negociación. No daremos un cheque en blanco al Govern. Es un Govern fracasado, pero eso no lo deben pagar los ciudadanos", ha defendido Mena, que se ha mostrado abierto a negociar, y ha añadido que están esperando a que el Govern dé el primer paso.