De Meo llama a sacar todo el potencial de Catalunya y toda España y a no tener complejos

Organizaciones empresariales agradecen el "excelente trabajo" de De Meo por Barcelona

BARCELONA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Seat Luca de Meo ha hecho un llamamiento a sacar todo el potencial de Catalunya y toda España, y también de Barcelona, en un momento en el que otras naciones, según él, parecen haber llegado casi a un estancamiento: "Ese es justamente el potencial y la magia de este país".

Así se ha expresado este jueves en Barcelona durante un acto de homenaje a su persona realizado por el Círculo Ecuestre, el Círculo de Economía, Foment del Treball y Fira de Barcelona, en el que le han agradecido "el excelente trabajo realizado entre los años 2015 y 2019 por una Barcelona más internacional, más reconocida y mejor valorada".

El acto ha contado con las intervenciones del presidente del Círculo Ecuestre, Antonio Delgado; su vicepresidente primero, Enrique Lacalle; el presidente de Círculo de Economía, Javier Faus; el presidente de Fira de Barcelona, Pau Relat, y el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre.

Han asistido al homenaje el Conde de Godó, Javier Godó; el presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu; el director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, y la alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y presidenta de la Diputación de Barcelona, Núria Marín, entre otros.

BARCELONA, UN ACTIVO

Ha animado a seguir impulsando el potencial de España y de Barcelona y seguir motivándose unos con los otros, innovando y conquistando mercados porque, según él, aún quedan muchas posibilidades: "Al mismo tiempo, me atrevo a decir de no tener ningún complejo".

"Tenéis el privilegio de vivir y operar en un gran país y en una comunidad diversa y maravillosa. Nosotros, los sureuropeos, tenemos la tendencia a pensar que el vecino del país de arriba lo hace mejor", ha afirmado, y ha dicho que después de haber dado la vuelta a Europa uno se da cuenta de que en los países del sur se trabaja muy bien.

Para De Meo, se trata de un tema de actitud, algo que según él hay en gran abundancia en Barcelona, y ha dicho que se han vivido "momentos complejos en los últimos cuatro años y medio" y que ahora parece que las cosas, gracias al esfuerzo de todos, se están reconduciendo a un diálogo necesario.

UN GRAN PROYECTO PARA BARCELONA

"No cabe ninguna duda de que Barcelona es un activo para España y Europa", ha añadido, y ha defendido que un país donde haya un modelo multipolar de distribución de la actividad económica y social es un país más fuerte, que la competición siempre es algo bueno y mejora a los competidores, y que Barcelona necesita un gran proyecto que anime el interés y la energía de todas las fuerzas económicas y sociales.

En este sentido, ha dicho que se alegró mucho cuando oyó que se discutía sobre una candidatura a los Juegos Olímpicos: "Estoy seguro de que solo la posibilidad de que esto pase dará a todos los barceloneses, y espero que a todos españoles, una visión más ilusionante del futuro".

De Meo, que ha declarado estar sorprendido por el reconocimiento, también ha dicho que estará eternamente agradecido a la ciudad, donde siempre había querido vivir: "Era un sueño de muchos años, tenía razón porque la verdad es que estos últimos cuatro años han sido los mejores de mi vida profesional, pero también privada y de familia".

CONSENSO E INNOVACIÓN

Lacalle, que ha repasado la trayectoria del directivo italiano, ha agradecido su labor al frente de Seat y su capacidad para hacer reconducir la trayectoria de la automovilística: "Dejas un lugar que será difícil de rellenar porque los visionarios no abundan".

Delgado ha sostenido que han querido celebrar un acto alegre y que de De Meo se puede aprender su capacidad de conseguir que diferentes actores se sienten, independientemente de dónde vengan y de su sensibilidad, para trabajar conjuntamente para la ciudad: "Sigamos su ejemplo y trabajemos para la ciudad".

En esta línea, Faus ha sostenido que no es fácil encontrar actos de unidad en Barcelona como el realizado este jueves para agradecer la labor de De Meo y ha dicho que le recuerda al espíritu olímpico de 1992: "Luca es un 'doer', le gusta hacer cosas y contribuir".

Relat ha destacado "la personalidad arrolladora y la enorme visión de futuro" del directivo italiano, que ha definido como visionario del sector, y también ha remarcado su pasión por la innovación, el futuro, el arte y el diseño, y ha dicho que es una de las personas que deja huella allí donde va, y que así lo ha hecho en Barcelona.

Sánchez Llibre, que se ha referido a De Meo como líder innovador y disruptivo, ha remarcado su carácter cercano y su actuación como un auténtico barcelonés: "Estamos aquí porque has llevado Barcelona en el alma, has sido una persona próxima, has buscado complicidad entre Seat y Barcelona".