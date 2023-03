El Mercat de les Flors propone un "pequeño festival" sobre Lucinda Childs con cuatro espectáculos

La Constelación de la coreógrafa incluirá conferencias, películas y una exposición



El Mercat de les Flors propone un "pequeño festival" en torno a la coreógrafa estadounidense Lucinda Childs con una Constelación que empezará el martes, se alargará hasta el 11 de marzo e incluirá los espectáculos 'Actus...', 'Dance', 'Works in Silence' y los solos 'Judson Program', además de conferencias, proyección de películas, una exposición y un laboratorio de transmisión.

Lo ha explicado la directora del Mercat de les Flors, Àngels Margarit, en rueda de prensa este miércoles en la que ha concretado que la Constelación recorrerá la trayectoria de la coreógrafa, desde sus primeros espectáculos hasta la actualidad, y Childs ha remarcado su "profunda emoción" con esta propuesta.

Desde el jueves hasta el viernes el Ballet de la Ópera de Lyon interpretará los espectáculos 'Actus...', un solo de reciente creación de Childs; y 'Dance', la primera gran colaboración de la coreógrafa con el compositor Phillip Glass que llevaron a cabo por primera vez en 1979.

La directora del Ballet de la Ópera de Lyon, Julie Guibert, ha explicado que 'Dance' la interpretan 17 bailarines en una obra dividida en tres actos que retomaron en 2016 porque considera muy importante replantear aquellos espectáculos que "resuenan de una forma tan potente".

En el marco de la Constelación el teatro organizará una conversación con Childs tras la función del viernes, que conducirá la periodista y profesora Bàrbara Raubert, y Margarit hará una sesión introductoria al espectáculo una hora antes de la función del sábado junto a Raubert.

'WORKS IN SILENCE' Y RUTH CHILDS

El viernes y el sábado la compañía Dance On Ensemble interpretará el espectáculo de Childs 'Works in Silence', que incluye piezas que no se han visto desde la década de 1970, bajo la dirección del asistente artístico de Childs, Ty Boomershine, que se ha encargado de la puesta en escena como director de la compañía.

Boomershine ha explicado que quería mostrar a Childs y al gran público esta selección de piezas que no veían la luz desde los 70, y ha reconocido que está "muy contento" con el proceso de evolución que han experimentado dichas piezas.

La bailarina y sobrina de Childs, Ruth Childs, ha retomado tres solos de su tía de 'Judson Program', que son 'Pastime', de 1963; 'Carnation', de 1964; y Museum Piece, de 1965; y la coreógrafa ha resaltado que está "muy orgullosa" del trabajo de su sobrina, que se podrá ver el sábado y el domingo.

'LUCINDA CHILDS, NOTHING PERSONAL 1963-1981'

Hasta el 11 de marzo, además, el teatro acogerá una adaptación de la exposición 'Lucinda Childs, Nothing Personal 1963-1981', la primera muestra retrospectiva de la coreógrafa que organizó en 2016 el Centre national de la danse (CND-Pantin) en el marco del Festival d'Automne à Paris.

Se inaugurará el jueves con Childs, el comisario de la exposición, Lou Forster, y el director de Patrimonio audiovisual y ediciones Médiathèque CND-Pantin, Lauren Sebillot.

Sebillot ha explicado que "es muy poco habitual" que los dos universos coincidan en un espacio y un tiempo común, es decir, que espectáculo y exposición se organicen a la vez, y cree que esta combinación permite tener una perspectiva y una comprensión mucho más amplia de la obra de Childs.