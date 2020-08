Meritxell Budó ve "dificultades" para que Puigdemont vuelva si gana los comicios pero defiende su investidura

Dice que la relación entre los socios del Govern se ha "restablecido" durante la pandemia

BARCELONA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consellera de la Presidencia de la Generalitat, Meritxell Budó (JxCat), ha constatado la dificultad de que vuelva el expresidente Carles Puigdemont si gana las elecciones pero ha defendido su investidura, aunque considera que hay varias personas en JxCat que "podrían acabar dando el paso" para presidir el Govern si él ganara pero no pudiera volver.

En una entrevista de Europa Press, ha insistido en que Puigdemont es el líder indiscutible de JxCat y debería poder optar a la investidura, pero "es verdad que esto no está exento de dificultades".

"La dificultad está ahí y esto lo sabemos todos, pero no nos tenemos que conformar. Lo tenemos que poder denunciar, lo tenemos que poder evidenciar y tenemos que poder luchar para que algún día se le puedan reparar sus derechos", aunque lamenta que la realidad en estos momentos es que Puigdemont no puede volver a España sin ser detenido.

Al preguntársele si JxCat debería acabar eligiendo a algún candidato a la investidura para sustituirlo si no puede aspirar a la Presidencia, ha contestado que está "convencida de que dentro del espacio de JxCat hay una serie de personas con esta capacidad de poder ser candidatos o candidatas acompañando" al expresidente, aunque no ha concretado nombres.

"Hay varias personas y creo que hay un equipo de personas que, en función de todo, podrían acabar dando el paso, y, por tanto, trabajaremos para que, sea quien sea, sea la persona adecuada. A mí personalmente lo que me gustaría es que se pudieran reparar los derechos políticos al presidente Puigdemont", ha insistido.

Sobre si ella podría ser esta candidata, ha apuntado que será JxCat quien lo decida y que ella siempre estará "a disposición de lo que considere tanto el presidente Puigdemont como el presidente Torra y los presos políticos".

ELECCIONES EN MANOS DE TORRA

Sin embargo, ha vuelto a decir que ahora mismo el Govern está centrado en gestionar la pandemia y que será el presidente de la Generalitat, Quim Torra, quien decida cuándo serán las elecciones y si quiere consensuar la fecha con ERC.

Además, ha admitido que la pandemia ha contribuido a mejorar las relaciones entre los dos socios de gobierno: "Nos ha ayudado a encontrarnos todos, que hemos tenido que ir unidos para hacer frente a este escenario que nos hemos encontrado. Y creo que esto ha sido positivo a la hora de restablecer las relaciones entre los socios".

"EVOLUCIÓN NATURAL" HACIA JXCAT

Budó, que forma parte del grupo impulsor de JxCat --el nuevo partido impulsado por Puigdemont-- y sigue siendo militante del PDeCAT, ha dicho que la integración en la nueva formación es la "evolución natural" de lo que ha hecho este espacio político desde 2017, ya que en estos últimos años siempre se han presentado bajo la marca de JxCat.

"El PDeCAT tiene que estar. Las bases del PDeCAT han dicho reiteradamente que quieren estar en este nuevo espacio político. Esto debe ser un paso natural hacia este nuevo partido", y cree que sus militantes deben afiliarse a JxCat individualmente, aunque ha rechazado pronunciarse si el partido liderado por David Bonvehí debería acabar disolviéndose.

La consellera confía en que se logrará un acuerdo entre los dos partidos y ha asegurado que no hará el "gesto de romper el carné" del PDeCAT, pese a que su portavoz, Marc Solsona, ha pedido en varias ocasiones que los asociados que se hayan afiliado a JxCat abandonen el partido porque no permite la doble militancia.

"Si el PDeCAT me dice que debo dejar la militancia porque no se me permite la doble militancia, valoraré dejarla. Pero en estos momentos no lo he hecho porque tampoco nadie me lo ha pedido", ha concluido.

LA MESA "NO HA CAMBIADO NADA"

La también portavoz del Ejecutivo catalán ha responsabilizado al Gobierno central de que no se haya reunido la mesa de diálogo en julio, ya que cree que no le ha interesado y han "buscado todas las excusas posibles" para evitar el encuentro, de manera que, a su juicio, se tendrá que ver si en otoño hay voluntad de retomarla por ambas partes.

Ha reiterado que el Govern defiende el diálogo, pero cree que incorporar la figura de un mediador "ahora más que nunca se hace imprescindible para garantizar que todo aquello de lo que se hable y negocie se acabe llevando a cabo. Es como la garantía".

Y lamenta que de momento la mesa no ha servido para nada: "Desde el momento que se hizo esta mesa de diálogo hasta ahora no ha cambiado nada. La represión que vivimos, la manera como se ha abordado la realidad de los presos políticos y de los exiliados, nada ha cambiado respecto a Catalunya. Al contrario, vemos que la represión continúa".

507656.1.260.149.20200808100600