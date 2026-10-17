El Meteocat amplía a 7 comarcas de Barcelona y Girona el riesgo muy alto por lluvias este sábado

Un hombre en una frutería, en el barrio de Canyelles-Nou Barris, a 29 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha extendido a las comarcas del Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf y Vallès Occidental (Barcelona) las alertas por riesgo muy alto de lluvia este sábado, después de haber activado estos avisos de peligro en el Vallès Oriental, el Maresme (Barcelona) y La Selva (Girona) este viernes.

Según ha informado el Meteocat en un apunte en 'X' este sábado el grado de peligro es de 5/6 y es posible que la precipitación en estos puntos supere los 40 litros en 30 minutos.

Estos avisos están activos desde el mediodía de este sábado hasta este domingo, en el que continuarán activos avisos por precipitaciones, aunque de menor intensidad.