Las metrópolis de Barcelona, Zaragoza, Bilbao y Málaga se erigen como fuente de políticas de futuro

Archivo - Vistas de Barcelona desde el barrio del Carmel, a 16 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El consistorio ya había elaborado el informe de viabilidad técnica para instalar 11 cámaras de videovigilancia; la medida requería el i - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

El PEMB, Ebrópolis, Bilbao Metropoli 30 y CIEDES reivindican la gestión metropolitana

CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA), 21 (EUROPA PRESS)

El coordinador general del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB), Roger Estela; la coordinadora general de Ebrópolis, Patricia Cavero; la directora general de Bilbao Metrópoli 30, Idoia Postigo, y la directora general de la Fundación CIEDES, María del Carmen García, han erigido a las administraciones metropolitanas como fuente de las políticas públicas de futuro.

Así lo han constatado en el ciclo 'Una agenda metropolitana para las ciudades españolas', organizado por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y celebrado este jueves en el Museu de les Aigües de Cornellà de Llobregat (Barcelona).

Los dirigentes metropolitanos han reivindicado su gestión como herramienta alejada de la polarización y constante para al redacción de proyectos a largo plazo para mejorar la vida de los ciudadanos ante una realidad cada vez más supramunicipal.

PEMB

Estela ha señalado que las entidades metropolitanas son las encargadas de "sintetizar la experiencia" que viven los ciudadanos, las empresas y las entidades en la actualidad, que ve difícil de gestionar con la polarización que domina la política actual.

Asimismo, ha pedido confianza en las diferentes administraciones implicadas para aprovechar los recursos al máximo y ha sostenido que sin colaboración o compromiso, "por más leyes que se hagan" si cada municipio sigue actuando en su parcela no se conseguirá avanzar.

EBRÓPOLIS

Cavero ha reivindicado la participación ciudadana para gestionar los recursos metropolitanos y ha defendido que las administraciones de este tipo deben actuar como "referentes", tanto para ciudadanos como para ayuntamientos.

"Es fundamental trasladar la confianza en que somos un instrumento al servicio de los ciudadanos y las administraciones", ha señalado, explicando que en el caso de Zaragoza, Ebrópolis gestiona un territorio muy dispar y con necesidades muy diferentes,

BILBAO METROPOLI 30

Postigo ha ensalzado a las administraciones metropolitanas para "sacar las conversaciones sobre el futuro de los debates políticos", generando debates a largo plazo de unos entornos donde ve difícil que se produzca una reflexión real.

"Los retos son de un calibre tal que necesitamos abordar diferentes disciplinas", ha añadido, y ha destacado la importancia de este tipo de entidades para poner el bien común encima de la mesa, creando alianzas generosas para lograr un win-win.

CIEDES

Por su parte, García ha señalado que administraciones como CIEDES permiten que en procesos tanto de ciudad como de metrópolis las entidades puedan "adaptarse más rápido", especialmente incorporando a la sociedad civil.

Respecto a los principales retos de la Málaga metropolitana, ha señalado a la redacción de una ley supramunicipal de vivienda y suelo, que permitirá acuerdos específicos para agilizar procesos, y un consorcio metropolitano de transportes.