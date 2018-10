Miquel Iceta pide al Govern que respete al Rey y haga "gestos" para el diálogo

Actualizado 15/06/2018 19:20:34 CET

Ensalza a Pedro Sánchez y le erige como un estadista

BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha instado al Govern a "respetar" al Rey después de que el presidente Quim Torra y otros miembros del Govern hayan criticado su discurso tras el 1-O, y también ha pedido al Ejecutivo hacer "gestos" para el diálogo.

En la inauguración de la Escuela de Verano del PSC en la sede del partido, ha lamentado este viernes que haya independentistas que digan "que si viene el Rey no hay que ir, hay que plantarle o criticarle".

"Si pedimos respeto para nuestras instituciones ¿no hemos de ofrecer también respeto a las instituciones del Estado?", se ha preguntado Iceta.

Ha recomendado "ir con mucho cuidado con los símbolos" porque, del mismo modo que el independentismo pide respeto por los símbolos de Cataluña, muchos ciudadanos quieren que se respeten los símbolos de España.

Iceta ha señalado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho ya muchos gestos para favorecer el diálogo con Cataluña, subrayando que lo primero que hizo tras tomar posesión fue levantar el control del gasto de la Generalitat.

"Piden gestos y este Gobierno parece que tenga tics porque no para de hacer gestos, pero convendría pensar si desde aquí convendría hacer alguno", ha considerado.

Y un gesto esencial sería "comprometerse con la legalidad", si bien la portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha asegurado en varias ocasiones que no puede descartarse la vía unilateral, ha añadido.

Por ello, se ha preguntado "¿cómo se puede pedir al Gobierno de España que haya diálogo sincero si por parte del Govern no se toman los compromisos obligados en democracia?".

También ha pedido respeto por las propias instituciones, ya que el Govern "atribuye autoridad a personas u órganos no reconocidos en el Estatut", según ha señalado en alusión velada a Carles Puigdemont y el Consell de la República.

Además, ha criticado que "se anuncien con alegría querellas a jueces" sin respetar el principio de separación de poderes del Estado y a riesgo de convertir Cataluña en algo parecido a una selva, en referencia a la denuncia del Parlament contra magistrados del Tribunal Supremo (TS).

CRÍTICAS A LA ANC

Sobre la posibilidad de que la ANC catalogue a los comercios partidarios al independentismo para boicotear a los que no lo son, Iceta ha deplorado que pueda hacerse algo así y lo ha calificado de grave error y gran locura.

"No me lo hagáis decir pero todo el mundo sabe dónde y por qué se marcaban comercios, no hagamos ese mal servicio a la convivencia y el país", ha reclamado, pidiendo también que alguien del Govern recomiende a la ANC que no lleve a cabo nada parecido.

EL PSC, CON EL GOBIERNO

Iceta ha explicado que con el Gobierno de Pedro Sánchez se ha abierto una ventana de oportunidades para el diálogo, y ha señalado que el PSC será "muy activo en este camino de retomar el diálogo".

"Seremos el máximo apoyo del Gobierno, trabajaremos duro para que salga adelante porque su éxito es el nuestro. Os pido que apoyemos sin fisuras al Gobierno que preside Pedro Sánchez", ha dicho.

Iceta también ha recordado que el PSC ha sido uno de los máximos apoyos de Sánchez --"tenemos buen ojo para elegir a los dirigentes que apoyamos", ha bromeado--, y ha ensalzado la trayectoria y la coherencia de Sánchez.

"Se decía que era imprevisible, un perdedor. No hay un termómetro para medir si uno es o no estadista, pero sí que tenemos ejemplos", y Sánchez acumula muchos, ha reivindicado.