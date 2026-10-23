Montserrat (PP) afirma que el 29N va de dos modelos: el de Colau y Sánchez, o de Albiol y Feijóo

Archivo - Dolors Montserrat, secretaria general del PP europeo, en una rueda de prensa - PP / TAREK - Archivo

GIRONA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP Europeo, Dolors Montserrat, ha afirmado que en las elecciones generales del 29 de noviembre hay "en juego" dos modelos: el de la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, y el presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, y el del candidato del PP por Barcelona, Xavier García Albiol, y el del presidente popular, Alberto Núñez Feijóo.

"El modelo de Ada Colau, que nos ha dejado en las peores condiciones en la vivienda, o el modelo de Xavier García Albiol, que hemos visto clarísimamente cómo lo hace de bien en Badalona", ha sostenido en declaraciones a periodistas en Girona junto a la vicesecretaria de Sanidad u Política Social del PP, Carmen Fúnez, y a la candidata del PP al Congreso por Girona, Diana Moya.

Montserrat ha defendido que para "quieres quieran echar a Sánchez por las malas políticas que ha hecho solo hay una papeleta, la papeleta del PP".

"Nuestra papeleta es la que echará a Sánchez y la que echará a todas las políticas tan terribles en vivienda, en inmigración y en seguridad", y ha asegurado que no cree que los 6 diputados de Girona sean de apoyo a Sánchez (en 2023, el PSC obtuvo 2, Junts 2, ERC 1 y Sumar 1).

La eurodiputada, que ha destacado el pacto de inmigración y asilo de la UE, ha afirmado que las propuestas del PP servirán para frenar tanto la inmigración irregular como las ocupaciones ilegales y los problemas de acceso a la vivienda.

VISITA A HIPRA

Montserrat, Fúnez y Moya han atendido a los periodistas en Girona este viernes tras visitar la farmacéutica Hipra.

Fúnez ha afirmado que el PP quiere impulsar el proyecto del Campus de Salud de Girona y ha añadido: "Facilitaremos todos los trámites posibles para que ese proyecto sea una realidad en la próxima legislatura".

"Nosotros nos presentamos a estas elecciones para traer cambio. Y no aspiramos solo a hacer un cambio y sacar a Sánchez del Palacio de la Moncloa, sino que lo que queremos es cambiar la forma de gobernar", ha subrayado.

Y ha concluido que "el gran perdedor de las legislaturas de Pedro Sánchez en el Gobierno no ha sido otro que la clase media" y ha cargado contra la recaudación de impuestos, que ha tildado de récord.