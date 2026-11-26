Enrique Lores y Amparo Moraleda, en el 25 Congreso de CEDE - EUROPA PRESS

BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS)

La presidenta de Airbus, Amparo Moraleda, ha destacado la irrupción de China en la aviación comercial como reto al que se enfrenta en sector: "Nos obliga a pensar cómo vamos a competir en un entorno de seguridad".

Lo ha dicho este jueves en el 25 Congreso de CEDE que se celebra en el Palau de Congressos de Catalunya, en un diálogo con el presidente y ceo de PayPal, Enrique Lores.

"Tenemos que pensar cómo lograr una plataforma competitiva, cómo vamos a conseguir que el avión que sustituya al 320 sea un éxito tan rotundo y tan fulminante como lo fue el avión comercial que todos conocemos", ha dicho Moraleda.

Ha explicado su experiencia en una multinacional, donde se "enseña a pensar a lo grande" y ha destacado la importancia de "aprender de la complejidad", así como el factor suerte que hay en toda carrera profesional.

"Es imposible planificar una carrera profesional, pero es importante sentir pasión por lo que se hace, nada grande se ha construido sin pasión y dedicación, y hay que ser capaces de tomar riesgos calculados", ha añadido.

Por su parte, Lores ha explicado que PayPal afronta una transformación para pasar de una compañía de pago a una compañía de servicios financieros y para ello son necesarios tres cambios: mirar al consumidor, incorporar la IA y ajustar la empresa a los cambios geopolíticos.

DERECHO A VIVIR BIEN Y ESFUERZO

Ha asegurado que "fuera de España hay una visión más positiva del país de la que hay en España, en cuanto a competitividad, calidad de vida y talento".

"El problema es que en España creemos que tenemos derecho a vivir bien, cuando si vivimos bien es gracias a lo que hicieron nuestros abuelos. Estamos más enfocados en nuestra calidad de vida que en el esfuerzo y, a la larga, puede ser un problema", ha advertido.

Lores ha destacado también la oportunidad de aprendizaje que proporcionan las grandes empresas y la importancia de conocer todas las unidades de negocio, aunque ha coincidido con Moraleda en que la suerte también influye: "Estar en el sitio adecuado en el momento adecuado".