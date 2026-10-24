Los activistas que causan disturbios en la plaza Cataluña de Barcelona queman barricadas y elementos urbanos

BARCELONA, 24 (EUROPA PRESS)

Furgones de los Mossos d'Esquadra tienen blindada la plaza Cataluña de Barcelona desde este sábado por la tarde, donde han empezado a hacer algunas cargas para controlar a activistas que se han ido concentrando, la gran mayoría de ellos encapuchados y vestidos de negro.

Después de que los Bombers hayan apagado el fuego de una barricada y otros elementos urbanos que los activistas han incendiado, los antidisturbios están haciendo pequeñas cargas para sacar de la plaza a los activistas, aunque luego han incendiado parte de la terraza del bar Zúrich y más papeleras.

Esta barricada está formada por pequeños contenedores, papeleras y motos en la confluencia de la calle Bergara con la plaza Cataluña.

Los activistas han roto los cristales de dos marquesinas de paradas de autobús junto a la barricada, han empezado a destrozar un semáforo y han roto otros elementos urbanos.

Tiendas como Zara han protegido sus escaparates y sus entradas ante los disturbios, y la policía está pidiendo a los turistas que salgan de la plaza.

Mientras tanto, sigue la acampada por la vivienda en el círculo central de la plaza, aunque poco antes de las 18.30 horas la acampada no se había visto afectada por las cargas.

Un helicóptero sobrevuela la plaza.