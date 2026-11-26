Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han confirmado una falsa alarma en la maleta sospechosa localizada en un tren de Rodalies en la estación de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), desalojada preventivamente durante más de 2 horas de este jueves.

Fuentes policiales han explicado a Europa Press que sobre las 13.15 horas efectivos del Tedax han practicado una detonación controlada en la maleta, que estaba cerrada con un candado.

En su interior han localizado un cojín y un candado, que según las mismas fuentes creen que ha sido lo que ha podido generar sospechas por el ruido que generaba en su interior.

Además del Tedax, el dispositivo ha obligado a activar la unidad canina y de drones, así como diversas patrullas de Seguridad Ciudadana.

La policía catalana ha dado por finalizado el operativo y los trenes de Rodalies pueden volver a funcionar.