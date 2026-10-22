Mossos crean el 'Pla Proa' contra bandas juveniles: 34 grupos activos con unos 1.000 identificados

Archivo - Mossos. Imagen de archivo. - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

SABADELL (BARCELONA), 22 (EUROPA PRESS)

Los Mossos d'Esquadra han ideado el 'Pla Proa', un plan transversal creado desde la Comissaria General d'Informació y la Comissaria General d'Investigació Criminal con el objetivo de neutralizar y frenar el avance de las bandas juveniles en Catalunya, que después de su llegada a principios de la década de 2000 y su posterior desaparición cerca de 2011, han vuelto a resurgir con 34 grupos activos y unos 1.000 jóvenes identificados por la policía.

Lo han explicado este jueves en el Complex Central del cuerpo en Sabadell (Barcelona) a los medios la comisaria jefa del cuerpo, Sílvia Catà; el subjefe ejecutivo, el comisario Ramon Chacon y el intendente de la Prefectura Toni Rodríguez.

La nueva estrategia pretende recopilar al máximo el conocimiento sobre estas bandas y así crear inteligencia para que las investigaciones policiales permitan su neutralización, y sobre todo, frenar su expansión territorial por Catalunya.

Por ello, el objetivo es crear mesas territoriales (una en cada región policial) y una mesa central para explotar al máximo la información procedente de todo el territorio catalán y así transformarlo en inteligencia policial.

En este sentido, es un plan que pretende recoger el máximo de información policial y no se centra en su componente operativo, aunque la estrategia también pretende "saturar" algunos de los espacios públicos (como plazas o algunas líneas de Metro) frecuentadas por dichas bandas.

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