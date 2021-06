Los Mossos desplegarán 2.030 efectivos durante la verbena de Sant Joan en Catalunya

Se prevé que salgan 525.000 vehículos del área de Barcelona hasta las 15 horas del jueves

El conseller de Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, ha explicado este miércoles que los Mossos desplegarán un dispositivo con 2.030 efectivos de seguridad ciudadana, orden público y tráfico durante la verbena de Sant Joan en Catalunya.

También ha dicho que realizarán 67 controles de alcoholemia y drogas en diferentes puntos del territorio catalán entre las 22 horas de este miércoles y las 10 horas de este jueves.

Ha expresado que entre este miércoles y el domingo se establecerán 1.332 controles con la participación de 1.760 efectivos de tráfico: 348 controles de alcoholemia y drogas, 218 controles de seguridad pasiva, 174 controles de motocicletas, 283 controles de distracciones y 190 controles de velocidad.

Respecto a la apertura de playas para celebrar la verbena, ha explicado que la posición de la Conselleria es que "aquellos municipios que no puedan garantizar un control de acceso con unas condiciones mínimas de seguridad, que no abran las playas, es por eso que algunas playas se abren por la verbena y otras no".

Respecto al teléfono de emergencias 112, ha indicado que hay unas 10.000 atenciones cada día, y que "solo en la verbena de Sant Joan, de 20 horas a 3 horas hay unas 4.200 llamadas".

SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT

Ha explicado que el Servei Català de Trànsit (SCT) ha incrementado este año los controles a raíz de las 58 víctimas mortales en las carreteras catalanas y el aumento de accidentalidad mortal tras la finalización del estado de alarma, y ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y a la prudencia en las carreteras, ya que "cada víctima es una tragedia".

Se prevé que salgan 525.000 vehículos del área de Barcelona entre las 15 horas de este miércoles hasta las 15 horas del jueves, y se prevé que vuelvan 295.000 vehículos el domingo en el área de Barcelona.

BOMBEROS

Respecto a los Bomberos de la Generalitat, ha asegurado que "tendrán mucho trabajo esta noche, porque hay riesgo de simultaneidad, ya que se concentran muchas incidencias en muy pocas horas a partir de las 23 hasta las 3 de la madrugada y habrá un 50% más de efectivos".

Ha explicado que en 2019 hubo 1.175 incidentes en Sant Joan, en 2020 unos 700, y se espera que este año sea como en 2019, "aunque hay muchos medios para combatirlos", y también ha puntualizado que han reforzado los parques de Bomberos con 176 efectivos.

El conseller de Interior ha repetido que "la vacuna ha mejorado la situación, pero el virus sigue vivo y sigue circulando", y ha hecho un llamamiento a la prudencia y la responsabilidad, sobre todo al mezclar el gel hidroalcohólico con los petardos y en las zonas boscosas y las hogueras, en sus palabras.

MUERTE BOMBERO

Respecto al fallecimiento de un bombero de 30 años el pasado jueves en un incendio en un taller mecánico de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), ha asegurado que se han abierto dos investigaciones: una por parte de Mossos con la colaboración de los Bomberos y otra interna que "busca identificar las causas y los puntos de mejora".

Ha manifestado que se ha constituido una comisión que trabaja para hacer un informe que cuenta con los mandos del cuerpo de Bomberos, delegados sindicales y miembros de prevención de riesgos laborales de la Conselleria.