Mossos investiga una agresión a dos mujeres por besarse en el Metro de Barcelona

Publicado 09/07/2019 15:49:48 CET

BARCELONA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra investigan una agresión a dos mujeres en el Metro de Barcelona, a las que otra usuaria insultó y recriminó que se besaran: "Si quieres respeto de que no os ofenda a vosotras, vosotras no os coméis la boca delante mío, que me da asco".

Fuentes de la policía catalana han explicado a Europa Press que los hechos ocurrieron el pasado miércoles en la L2 de Metro y que las víctimas denunciaron el caso, que se ha elevado a la Fiscalía de Odio y Discriminación para que tengan conocimiento de éste.

La agresora les recrimina que se besen --asegura que tiene un hermano homosexual y que no lo hace delante de ella porque le da asco-- y les llama 'mariconas' "y encima catalana", según un vídeo que ha difundido una de las víctimas en Twitter.

En varios apuntes en la red social, explica que "los insultos y amenazas continuaron durante diez minutos", y critica que nadie del vagón lleno intervino, excepto una mujer mayor musulmana y con velo, que defiende que cada uno debe hacer lo que quiera y se interpuso cuando la agresora trató de cogerle el móvil.

La víctima defiende denunciar casos como este porque "normalizar las agresiones 'menores" lleva a naturalizar la homofobia, y Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha reprobado los hechos y contactaron con la denunciante para recabar datos para avanzar en la investigación para colaborar con Mossos.