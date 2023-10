El Most Festival premiará a Nora Navas y homenajeará a Xavier Gramona y Carlos Esteva

BARCELONA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 12 Most Festival Internacional de Cinema del Vi entregará su premio honorífico a la actriz Nora Navas y galardonará de forma póstuma a los bodegueros Xavier Gramona y Carlos Esteva, según ha informado este martes el certamen en un comunicado.

El festival abrirá el 2 de noviembre en el Kubrick Cinema de Vilafranca del Penedès (Barcelona) con la película 'El mestre que va prometre el mar', dirigida por Patrícia Font e interpretada por Enric Auquer y Laia Costa.

Como fin de clausura se proyectará el 12 de noviembre la película 'Blind Ambition', documental del vino firmado por Warwick Ross y Robert Coe, sobre cuatro refugiados de Zimbawe que se convirtieron en sommeliers.

Nora Navas recibirá el Premi Most Honorífic en reconocimiento a su trayectoria profesional, mientras que también entregará los Premis Most Honorífics In memoriam, que reconocerán a Xavier Gramona, vicepresidente de la bodega Gramona e impulsor de Corpinnat, y a Carlos Esteva, fundador de Can Ràfols dels Caus d'Avinyonet del Penedès.

El festival proyectará filmes como 'Anatomía de un caída', de Justine Triet, 'La chimera', de Alice Rohrwacher, y 'Un amor', de Isabel Coixet, e Italia será el país invitado de esta edición, con una selección de filmes como 'Teorema' de Pier Paolo Pasolini y 'Caro diario' de Nani Moretti, entre otros.