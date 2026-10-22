Muere un buscador de setas de 72 años en Sant Joan de les Abadesses (Girona)

Archivo - Ambulancia del SEM - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

GIRONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han localizado la noche de este miércoles el cuerpo sin vida de un hombre de 72 años que había salido a buscar setas a la zona de Sant Joan de les Abadesses (Girona), informan en un comunicado este jueves.

Recibieron el aviso a las 17.45 horas de que el hombre, vecino de Olot (Girona), no había regresado a casa, por lo que se desplegó un amplio dispositivo de búsqueda integrado por una veintena de dotaciones de diversos parques de la zona y unidades especializadas (drones, grupo canino, GRAF y un equipo conjunto Bombers-SEM).

A medianoche localizaron al hombre en una zona cercana al sitio donde había aparcado, y a pesar de practicarle maniobras de reanimación, no pudieron salvarle la vida.