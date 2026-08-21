Muere un joven mientras trabajaba en una casa en Esterri d'Àneu (Lleida) al caerle una pared encima

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LLEIDA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 23 años ha muerto al caerle encima una pared de piedra mientras trabajaba en la rehabilitación de una casa en Esterri d'Àneu (Lleida), han informado los Mossos d'Esquadra en un comunicado.

Hasta el lugar se han trasladado diversas patrullas de Seguridad Ciudadana y de Investigación del cuerpo policial, además de tres dotaciones de los Bombers de la Generalitat y el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Los Mossos han puesto los hechos en conocimiento del juzgado en funciones de guardia de Tremp (Lleida) y de la Conselleria de Empresa y Trabajo, de acuerdo con los procedimientos habituales en accidentes laborales con víctimas mortales.