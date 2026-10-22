Muere el poeta Jaume Pont a los 79 años

LLEIDA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El poeta leridano Jaume Pont ha fallecido a los 79 años, ha informado este jueves LaBreu Edicions en un comunicado, en el que ha expresado su pésame a la familia, amigos y lectores.

Pont (Lleida, 1947-2026), catedrático de Literatura española en la Universitat de Lleida, desarrolló una amplia actividad crítica en los años 70, sobre todo en poesía, en muchas revistas especializadas.

Es autor de libros como 'Límit(s)', 'Els vels de l'eclipsi', 'Jardí bàrbar', 'Divan' (que recibió el Premi Vicent Andrés Estellés), 'Vol de cendres' (Premi Crítica Serra d'Or), 'Enlloc' (Premi Carles Riba) y 'Mirall de negra nit' (premio Mallarmé en 2023).

Como crítico es autor, junto a Joaquim Marco, de 'La nova poesia catalana: estudi i antologia', 'El corrent G.V.: l'obra poètica de Guillem Vilador', y en castellano sus investigación sobre el postismo y la obra de Carlos Edmundo de Ory.

LaBreu Edicions ha asegurado que su obra "ha sabido convertir la ausencia en palabra y que continuará acompañando".