Mueren cuatro gatos al derruir su colonia unas obras en un solar de Barcelona

Publicado 20/12/2019 18:36:14 CET

El Ayuntamiento quiere responsabilizar a las empresas y las entidades le piden soluciones

BARCELONA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro gatos han muerto --tres bajo los escombros y uno atropellado-- y otros han desaparecido después de que unas obras permitidas por el Ayuntamiento hayan derrumbado su colonia en un solar del Distrito de Sant Martí de Barcelona, ha explicado a Europa Press la cuidadora de la colonia, de 30 gatos y censada por el consistorio desde hace siete años.

Ha lamentado que llevaba un año contactando con el consistorio y el Distrito porque supo por las empresas que se harían obras en el lugar, en la calle Cristòbal de Moura con Agricultura, pero desde el Distrito no solo no han buscado una solución previa, sino que no la avisaron, con lo que el martes llegó para alimentarlos y se encontró todo destrozado.

Fuentes del Distrito de Sant Martí han explicado a Europa Press que se trata de una obra privada para construir oficinas y viviendas, y aseguran que la empresa ha parado las obras hasta que se hayan retirado los gatos, que se llevarán a un emplazamiento provisional en Montjuïc.

De cara a futuras obras, el distrito plantea pedir a Urbanismo que en solares en los que haya una colonia de gatos las licencias de obras tengan como condición que la empresa constructora haga una intervención previa con la colonia, siendo esta la "responsable".

Tanto la voluntaria como responsables de Gats Lliures del Poblenou --que gestiona colonias que han tenido este mismo problema-- ven erróneo buscar la solución en las constructoras --los gatos necesitan seguir unos pasos para ser traslados y adaptarse--, y creen que es el Ayuntamiento y cada Distrito quien debería encontrar espacios cercanos en los que puedan seguir viviendo los gatos.

SITUACIÓN RECURRENTE

En Sant Martí hay numerosos solares vacíos en los que se está reactivando la construcción, y ha ocurrido la misma situación en al menos otras tres colonias censadas en el último año --esta semana también han irrumpido obras en otra de la calle Fluvià con Pere IV--, así como en Sant Andreu y La Sagrera.

Desde las entidades han deplorado que no se destine espacio para que los gatos coexistan en los nuevos espacios municipales, como parques, y critican que en numerosas ocasiones el Ayuntamiento propone trasladarlos a Montjuïc, donde cerca del 70% muere porque son condiciones muy duras.

La asociación DeGats también criticó en redes sociales que las obras del AVE en La Sagrera impedían a las alimentadoras acceder a una colonia en la que hay más de 30 gatos, y ha visto "maltrato" en esto, así como en lo ocurrido en la colonia de la calle Agricultura.