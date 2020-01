El mundo local clama a actuar de forma coordinada ante la emergencia climática

Publicado 17/01/2020 13:06:38 CET

BARCELONA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El mundo local catalán ha llamado este viernes a actuar de forma coordinada ante la emergencia climática y hacerlo con equidad para no dejar a nadie al margen, durante una mesa en la primera Cimera Catalana d'Acció Climàtica.

La teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona Janet Sanz ha señalado que ya no es hora de hacer diagnósticos sino de actuar de forma coordinada entre todas las administraciones sin "dejar a nadie al margen", y ha dicho que le hubiera gustado que los jóvenes hubieran tenido mayor papel en esta cumbre --están como espectadores pero no participan en las mesas--, tras despertar conciencias.

Desde el Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), el vicepresidente Eloi Badia ha advertido de que "no hacer nada lleva directamente al abismo", y ha llamado a actuar en ámbitos como la movilidad, los residuos, la alimentación y la justicia climática para no dejar a nadie por el camino.

Cesco Gomà (Diputación de Barcelona) ha reclamado no dejar a nadie atrás y a tener claro que "la economía será verde o no será", y ha señalado que movimientos como Fridays for Future han despertado a la gente, mientras que Anna Bernades (Diputación de Girona) ha abogado por tener el eje ambiental como prioritario en los retos de futuro.

Eva Mata (Diputación de Tarragona) ha defendido no perder más tiempo e impulsar políticas como una ley de residuos, mientras que Jordi Latorre (Diputación de Lleida), ha reivindicado que el territorio es el "pulmón del país" pero que padece problemas como la despoblación o los precios de los productos agrarios.

El presidente de la AMC y alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha pedido afrontar la emergencia climática con acciones proactivas, y ha subrayado que no se deben establecer "diferentes velocidades" en las políticas ambientales según el tamaño del municipio, y la vicepresidenta de la FMC y alcaldesa de Calella, Montserrat Candini, ha enfatizado el papel de divulgación de la entidad.

La primera Cimera Catalana d'Acció Climàtica se ha iniciado con un vídeo en el que ha aparecido el exconseller de Territorio y Sostenibilidad Josep Rull en el momento de la aprobación en el Parlament de la ley de cambio climático catalana, que ha sido recibido con aplausos, y la lectura de un manifiesto por parte de dos representantes de Joves pel Clima, que han abogado por hacer frente al cambio climático y han lamentado que la presencia de los jóvenes sea "simbólica" en esta cumbre.

Antes de la Cimera Catalana d'Acció Climàtica, una cincuentena de persones de la Xarxa d'Entitats Ambientals, en la que se incluyen Fridays for Future o Extinction Rebellion, se han concentrado a las puertas y han lamentado no participar en las mesas de debate.