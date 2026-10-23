El Museu del Port de Tarragona estrena la exposición 'Més enllà del rem... elles'

Muestra 'Més enllà del rem... Elles' - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museu del Port de Tarragona ha estrenado este viernes la exposición fotográfica 'Més enllà del rem... elles', sobre mujeres bogadoras que han usado el remo como terapia y rehabilitación en un diagnóstico de cáncer, informa el enclave en un comunicado.

El proyecto ha sido realizado por Encarni Gallardo y Joan Casas y recoge a mujeres "que tienen en común que su pasión por el remo les ha permitido superar y compartir momentos de heridas vitales".

La muestra estará disponible hasta el 15 de noviembre y la inauguración se realizará este viernes a las 18 horas con una charla con las participantes y los fotógrafos.

Los autores han explicado que las mujeres que han participado han dado "una lección magistral de autoestima" y que las cicatrices que muestran narran historias de luz.

El Port ha explicado que la muestra enseña "aquello que muchas veces queda invisible a los ojos: la fortaleza que nace de la vulnerabilidad".