Nace en Lleida el festival de talento audiovisual emergente Visual Art

El alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, y la vicepresidenta de la Diputación, Estefania Rufach, han presentado este martes la primera edición del festival internacional de cine Visual Art, para llenar la ciudad de talento audiovisual emergente del 19 de octubre al 8 de noviembre, cuando se proyectarán 35 largometrajes de ficción, 121 cortos de ficción, 15 largometrajes documentales y 8 cortos documentales.

El festival se articula en tres grandes secciones que, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, "son en sí mismas propuestas independientes": la sección oficial 'Cinema del món', la dedicada a documentales y cine experimental 'Cinefutur' y 'Som Cinema', de producción catalana.

El director del Festival, Santi Lapeira, ha explicado que la sección oficial 'Cinema del Món' presentará 10 películas en competición.

Las películas son: The Father, dirigida por Florian Zelier y protagonizada por Anthony Hopkins; 'Parva', de Mehran Mahdavian; 'Radioactive', de Marjane Satrapi; Lúa Vermella, de Lois Patiño; 'El diablo entre las piernas' de Artur Ripstein; 'De Gaulle', de Gabriel Le Bomín; 'Woman of the Photographs', de Takeshi Kushida;' La Bone Épouse', de Martin Provost, y 'Herself', de Phyllida Lloyd.

Los largometrajes y los cortos se proyectarán en Screenbok, CaixaForum y en el Auditori del Campus de Cappont de la UdL.