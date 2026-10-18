Nogueras (Junts) afirma que si tienen fuerza pueden "influir en todo lo que pasa en Madrid"

Archivo - La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

BARCELONA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Junts a las elecciones generales por Barcelona, Míriam Nogueras, ha afirmado que su partido ha demostrado que, si tiene fuerza suficiente, puede "condicionar e influir en todo lo que pasa en Madrid".

En declaraciones este domingo en Barcelona, ha presentado a Junts como "el único partido de obediencia estrictamente catalana que se presenta a estas elecciones" y el único partido que no se ha dejado arrastrar por los extremos.

"Somos los del medio", ha reivindicado, y que Junts tenga fuerza, ha añadido, es lo que permite a Catalunya ser fuerte y que la voz de los catalanes sea escuchada.

"Nosotros lo hemos hecho siempre poniendo por delante los intereses y el beneficio de los ciudadanos de Catalunya y pudiendo frenar a los dos bloques españoles que cada vez están más arrastrados por los extremos", ha expresado.

Ha añadido que su única prioridad es, más allá de los bloques ideológicos, defender los intereses de Catalunya: "Algunos acuden a Madrid a obedecer y a hacer servilismo. Nosotros vamos a defender los intereses de Catalunya".