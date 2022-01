La nueva cúpula de Mossos defiende que Toni Rodríguez fue relevado porque se buscaba "otro perfil"

BARCELONA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La nueva cúpula de los Mossos d'Esquadra ha rechazado que el relevo del intendente Toni Rodríguez como jefe de la Comisaría de Investigación Criminal responda a una decisión política sino que se buscaba "otro perfil" para el cargo.

Fuentes de la Jefatura de la policía catalana han concretado que buscaban una forma "más colaborativa y participativa" de dirigir ese departamento y que consideraban que había otras personas más adecuadas dentro del cuerpo.

El cese de Rodríguez en el cargo levantó las críticas desde diversos partidos de la oposición, ya que la comisaría que dirigía Rodríguez se había investigado el presunto fraccionamiento de facturas de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, cuando ésta estaba al frente de Institut de les Lletres Catalanes (ILC).

También bajo el mando de Rodríguez se había indagado en la supuesta prevaricación del entonces conseller de Interior, Miquel Buch, por haber contratado a un agente del cuerpo como escolta personal de expresidente Carles Puigdemont.

Desde la oposición, su cese ha sido leído como una "purga" para evitar que se abran este tipo de investigaciones contra dirigentes independentistas, algo que rechazan las fuentes ya citadas, que insisten en que este tipo de cambios son constantes en el cuerpo.

"Con los cambios no hemos hecho nada que no sea lo normal. Hay quien a veces piensa que por nuestro perfil no tenemos que estar en un cargo y se nos releva. Hay que normalizar los cambios", han zanjado.

Además, señalan que todos los mandos que fueron relevados con el nombramiento de la nueva cúpula fueron los primeros en conocer el cambio "y no los últimos", y subrayan que se hizo de este modo por respeto a las personas afectadas.

RUBÍ, DESTINO NO SOLICITADO PERO "ACEPTADO"

Esas fuentes detallan que en la conversación que la Jefatura --que ahora encabeza Josep Maria Estela-- mantuvo con el intendente Rodríguez, lo primero que se hizo fue agradecer sus servicios y reconocer tanto a su trabajo como a su persona, tras lo que se le comunicó el cese en el cargo y se abrió una conversación para decidir cuál sería su siguiente destino.

El intendente puso sobre la mesa que para escoger su siguiente destino no tuvieran en cuenta su actual residencia, Rubí (Barcelona), ya que vivía ahí de forma "circunstancial" --trabajaba en el Complejo Central de Egara en Sabadell, a escasos kilómetro de la localidad donde vivía--.

Así, Rodríguez planteó "dos o tres posibles destinos que no estaban liberados", y sólo quedaban dos opciones: una plaza de intendente en Terrassa y otra en Rubí, que es la que se le acabó proponiendo, y que él acabo aceptando, según las mismas fuentes.

DISTINTA PERSONAS, MISMO EQUIPO

Además, inciden en que las tareas de Rodríguez no eran tanto las de investigar sino las de dirigir la comisaría que se encargó de estas investigaciones por presuntos casos de corrupción.

Precisamente, destacan que su sustituto, Ramon Chacón, era hasta la fecha el subjefe y la "mano derecha y hombre de confianza" de Rodríguez, contaba con experiencia en todos los niveles de investigación del cuerpo y la nueva Jefatura ha considerado que es un perfil más idóneo para dirigir la Comisaría.

"No hemos ido a buscar a alguien que no tiene nada que ver", han destacado y han concretado que pese a que han cambiado a la persona que dirigía la Comisaría, su círculo, su equipo, se mantiene.