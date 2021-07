Unas nuevas elecciones arrojarían un empate técnico entre PSOE y PP según 'El Periódico'

Los de Sánchez aguantan el resultado y los de Casado crecen a costa de Vox y Cs

BARCELONA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

PSOE y PP protagonizarían un empate técnico en unas eventuales elecciones generales, aunque los del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quedarían por delante de los del líder de la oposición, Pablo Casado, a los que no les valdría con los apoyos de Vox y Cs para gobernar.

Así se desprende de una encuesta realizada por el Gabinete de Estudios Sociales y Opinión Pública (Gesop) para 'El Periódico' y consultada por Europa Press, en la que el PSOE ganaría las elecciones con un 27,3% de los votos y entre 118 y 120 escaños --ahora tiene 120--.

Por detrás quedaría el PP que sube hasta el 26% de los votos y obtendría entre 116 y 118 asientos en el Congreso, cuando en las pasadas elecciones cosechó 89.

Este ascenso de los populares contrasta con la bajada de Vox, tercer grupo en el Congreso que se dejaría entre diez y doce escaños: en los pasados comicios consiguieron 52 y la encuesta les otorga entre 40 y 42.

El grupo que sale peor parado es Cs, que pasaría de los 10 escaños a conseguir dos o tres diputados en las Cortes; mientras que Unidas Podemos (UP), también perdería representación pasando de los 35 diputados a una horquilla de entre 26 y 24, y Más País subiría de los tres a los cuatro o seis diputados.

ARITMÉTICA PARLAMENTARIA COMPLEJA

Así, según la misma encuesta, tanto PSOE como PP quedarían lejos de la mayoría absoluta situada en los 176 escaños y ninguno de los dos tendría suficiente para gobernar con sus socios naturales: La suma del mejor resultado de los socialistas, UP y Más Páis sería de 152 diputados, mientras que las mejores cifras del bloque PP-Vox-Cs los situaría con 163.

La encuesta también pregunta por ERC que no sufriría desgaste y conseguiría entre 12 y 14 escaños, cuando en los últimos comicios obtuvo 13.

AVAL A LOS CAMBIOS EN EL GOBIERNO

La misma encuesta realizada en base a 802 entrevistas telefónicas con un margen de error de +-/3,5% muestra el nivel de aceptación de la crisis de gobierno que acometió el presidente del Gobierno el 10 de julio.

El 46,3% de los encuestados aprueba los cambios de Sánchez, mientras que el 35,4 los desaprueba y el 18,3% no lo sabe o no contesta; con todo, el 69,8% tiene poca o ninguna confianza en el nuevo Ejecutivo, frente a un 28% que tiene o mucha o bastante confianza en el nuevo gabinete del presidente y a un 2,1 que o no lo sabe o no contesta.

YOLANDA DÍAZ LA MEJOR VALORADA

Pese al resultado a la baja de UP, Díaz es la candidata que conseguiría la mejor valoración, un 4,8 en una escala del 0 al 10; seguida por el líder de Más País, Íñigo Errejón, cuya nota se sitúa en el 4,3 y por delante del presidente del Gobierno que obtiene un 4,1.

El siguiente líder sería Pablo Casado que obtiene un 3,5; seguido por la líder naranja, Inés Arrimadas, a quien los encuestados otorgan un 3,4 y por Santiago Abascal (Vox) que obtiene el peor resultado --2,3--.