Parada de bus en Riumar - GENERALITAT

TARRAGONA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La nueva línea de bus exprés entre Riumar y Tortosa (Tarragona) empezará a funcionar este martes, con paradas en Deltebre, Sant Jaume d'Enveja y Amposta (Tarragona).

La línea comporta una inversión anual de 242.000 euros, informa la Conselleria de Territorio de la Generalitat este lunes en un comunicado.

El objetivo es reforzar la conectividad entre estos municipios y ampliar las alternativas de transporte público en las Terres de l'Ebre (Tarragona).